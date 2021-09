Ni tan Escondido

El viernes último, comenzó a circular la versión de que Adrián Maderna había emprendido un viaje a la cordillera con el aparente propósito de sumar voluntades. Al parecer el intendente de Trelew estaría gestando una serie de encuentros con ciertos referentes del peronismo que no están del todo conformes con la conducción del PJ Chubut y más aún, expresamente molestos por el armado de las listas del Frente de Todos para las legislativas 2021. No serían pocos los que habían advertido el resultado electoral del pasado 12 de septiembre, y aun así, escasea la voluntad para militar la boleta del FdT de cara al 14 de noviembre. Conocedor de esa situación el alcalde del Pueblo de Luis se embarcó en esta misión de recorrer algunas ciudades y hacer un testeo personal sobre el humor social en otros lares. Según trascendió, hubo varias reuniones entre ellas una que se habría concretado en Lago Escondido con un puñado de referentes peronistas, incluso algunos que militan en Chubut Somos Todos. Por estas horas son muchas las especulaciones sobre la agenda política de Maderna, pero está claro que a diferencia de otros, el valletano no se quedó a llorar la derrota y decidió hacer algunos movimientos.