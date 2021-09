Morón le puso un freno a la buena racha de Brown y lo derrotó en el “Raúl Conti”

Este sábado, por la 26° Fecha del Torneo de Primera Nacional, Guillermo Brown cayó en su juego como local ante Deportivo Morón.

“El Gallito”, rival que está disputando su ingreso al reducido aprovechó un error en el mediocampo browniano y lo cambió por gol, a los 27´del segundo tiempo para quedarse con la victoria por 1 a 0 y cortar el buen momento de los dirigidos por Nicolás Vazzoler.

Derrota para “La Banda” como local

La buena racha de sendos partidos sin perder, culminó este sábado para Guillermo Brown, que perdió por 1 a 0 ante Deportivo Morón en el cotejo que, correspondiente a la 26° Fecha del Torneo de Primera Nacional, se jugó en el Estadio “Raúl Conti”.

En el balance general, fue un cotejo de trámite deslucido, en el que “la Banda” que comanda Nicolas Vazzoler no pudo sostener el buen juego que venía desplegando en sus anteriores partidos; pero nunca dejó de buscar el gol a fuerza de su actitud.

En el primer tiempo, a los 10 minutos, Deportivo Morón tuvo su primera oportunidad, con remate desde fuera del área que ejecutó Palmiere y que se fue desviado; a lo que al minuto después, respondió Brown, con un buen centro de Sebastián Benega enviado por el costado izquierdo y que, cuando Iván Arbello se prestaba a definir, fue cortado por la defensa visitante.

Sobre el final de la primera parte, “la Banda” tuvo una ejecución desde la pelota parada con un tiro libre enviado al área por Braian Aquino, que fue capturado por el defensor browniano José Villegas, que definió para el gol pero en posición adelantada.

El segundo tiempo, dio la esperanza de que pudiera darse el gol browniano, u los portuarios lo buscaron y lo tuvieron muy cerca: a los 8´, un remate de Sergio “Pampu” González que se fue por encima del travesaño, apareciendo nuevamente a los 17´ el mismo delantero enviando su definicion al arco pero con lo justo sacaron al córner.

Morón reaccionó a la embestida browniana y avisó a los 24´, con un la llegada de Gastón González, que remató desviado, y 2 minutos después, el mismo jugador, nuevamente exigió la respuesta del golero browniano Franco Agüero que sacó el balón cuando se colaba por el ángulo derecho.

Finalmente, cuando el reloj del árbitro Andrés Gariano marcaba 26 minutos, una mala entrega en el mediocampo browniano fue recuperación para el equipo visitante, que en un práctico contraataque liderado por Schonfeld, este mandó el centro al área y Cristian Lillo, definió una vez vencido Agüero y la defensa browniana.

Ni las variantes realizadas le dieron frutos a Brown, donde no se pudo encontrar Martin Rolle, más los ingresos de Sivetti, Medina y Gómez para asociarse con González.

Fue caída de “La Banda” como local que no jugó bien pero que rápidamente buscará recuperación el próximo fin de semana, cuando por la 27° se mida en condición de visitante ante Ferrocarril Oeste.