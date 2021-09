Menna criticó la escasa asignación de obras para Chubut en el Presupuesto 2022

El diputado nacional Gustavo Menna calificó de “insignificantes” a las obras previstas para Chubut en el presupuesto nacional 2022, debido a que “el monto total es inferior al de este año, que ya de por sí fue escaso, además de que no se ejecutó casi ninguna de las obras presupuestadas”.

“El proyecto de presupuesto para 2022 del Gobierno de Alberto Fernández es una vergüenza”, dijo Menna. Agregó que el monto total de las obras proyectadas para la provincia es “de solo $ 6.103 millones”, y que “si se computa la inflación, es una baja del 50% respecto del de este año”.

“Es claramente una falta de respeto la inversión prevista en infraestructura para Chubut. Habla de un Gobierno Nacional sin planificación ni visión federal. Y de un Gobierno Provincial que no tiene la capacidad de planificar ni firmeza para gestionar y plantarse frente a Alberto Fernández”, analizó.

El legislador radical de Juntos por el Cambio sostuvo que “Chubut y la Patagonia en general necesitan inversiones en infraestructura vial, energética, hídrica, portuaria y aeroportuaria. Pero este Gobierno solo piensa en el asistencialismo y en el Gran Buenos Aires”.

Calificó de “invotable”, al presupuesto, ya que “además miente en las pautas inflacionarias, como mintió con la ley de este año que pronosticaba un 29% de inflación anual y va a terminar siendo de más del 50%”.

Cifras testimoniales y obras ausentes

En este contexto, Menna detalló que fue retirado del presupuesto “el nodo de acceso a la línea de 500 en el sur de la provincia que estuvo para este año pero no se licitó”.

Lamentó el legislador la ausencia ya que se trata, dijo, de “una obra clave para asegurar el suministro eléctrico en Comodoro y Rada Tilly, y para posibilitar el desarrollo de nuevos parques eólicos”. Y recordó que Chubut “ya perdió una inversión privada de más de u$s 100 millones por la falta del nodo de acceso al Interconectado”.

“No hay una sola obra energética prevista, especialmente en materia de transporte eléctrico, pese a que tenemos un desastre en todo el interior de la provincia”, enfatizó.

Además, precisó, “para el azud del Lago Fontana, que es necesario para regular el curso del Senguer y garantizar el agua en este momento de emergencia hídrica, hay nada más que $ 167 millones”, cifra que “es totalmente insuficiente para una obra de más de $ 500 millones”.

Sumó que “la Ruta 259, de Trevelin a Futaleufú, tiene $ 8 millones, lo cual es algo testimonial porque con esa suma no se puede hacer ni un kilómetro de asfalto”.

La misma situación de “cifra testimonial”, dijo se observa en relación con la autopista Rada Tilly-Caleta Olivía, “a la que se le asignan $ 173 millones”.

Se trata de un número “mucho menor que los $ 629 millones que se disponen para la autopista Madryn-Trelew, cuando le falta mucho menos para ser terminada y prácticamente no tuvo ejecución”.

Solo 29 millones para el Corredor Bioceánico

En cuanto a otras obras viales, Menna agregó que “el camino de circunvalación de Comodoro, del que tanto se habló, no tiene ninguna partida prevista”.

“Para la ruta 260, que es el Corredor Bioceánico, hay solo $ 29 millones, lo que habla a las claras que esa obra no está asegurada ni mucho menos”, añadió.

Y en este sentido criticó que “probablemente la única inauguración que veamos haya sido la del acto insólito por el cual se puso en marcha el Corredor, cuando lo normal es que los actos se lleven a cabo cuando una obra se termina”.

Menna agregó que para la repotenciación del acueducto Lago Musters-Comodoro Rivadavia-Rada Tilly “se asignan $ 365 millones, monto que también es claramente insuficiente para terminar de una vez por todas esa obra eterna”.

Ante ello anticipó: “Vamos a seguir teniendo cortes de agua cuando arranquen las temperaturas más altas”.