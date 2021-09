McCartney 3,2,1, seis episodios para recorrer las canciones de Los Beatles

Este miércoles 22 de septiembre se estrena en la plataforma Star+ McCartney 3,2,1, la serie de seis episodios sobre la carrera de Paul McCartney. A lo largo de los capítulos, el músico inglés recorre de la mano del legendario productor musical Rick Rubin las canciones más emblemáticas de la banda que cambió para siempre la música del mundo. El material recoge tres horas de conversación que los fans de Los Beatles podremos ver a lo largo de 6 episodios de media hora. Un placer que nos acerca a la cocina de cada uno de los temas más conocidos de la banda de Liverpool y algunas perlitas, como el placer de escuchar a Sir Paul tocar la canción popular “La cucaracha”.

Filmada en blanco y negro, McCartney 3,2,1 abre las puertas a la intimidad creativa del grupo. Rick y Paul hablan sobre la revolución que provocaron Los Beatles, los inicios en los años 60, el paso a los años 70 y el cambio cultural y el resto de sus años tanto al frente de Wings como su etapa solista. McCartney 3,2,1 explora la música desde la creatividad de Paul, su estilo original sumado a las influencias, y las relaciones personales que permitieron la composición de las canciones más icónicas de la banda.

“All my loving” comienza sonando en el primer episodio llamado “Theses Things brings you together”, y con los acordes de música country lo vemos a Paul imitando a su socio compositivo John Lennon y de esta manera el viaje comienza. En una especie de sala de grabación, McCartney y Rubin se emocionan recordando aquellos años de gloria de Los Beatles.

Así, Paul recuerda su infancia y nos habla de su padre James, que era un aficionado del piano, y de cómo aprendió de él. Su canción preferida era “Chicago, Chicago”. “Él tocaba y todos los demás con las sillas alrededor cantábamos y bailábamos. Era una atmósfera hermosa. Fui muy afortunado”, recuerda Paul con melancolía su infancia. Y nos muestra el contraste con John Lennon que fue abandonado por su padre a los 3 años y no lo volvió a ver hasta que fue famoso y su mamá murió en un accidente de autos. “Las experiencias de crecimiento fueron diferentes. En eso nos complementábamos. Yo lo llamaba cuatro ojos, nos divertíamos, pasábamos mucho tiempo juntos”, le comenta Paul a Rick.

Se trata de un documental cercano, con Paul recorriendo cada acorde, el origen de las canciones y el relato de cuánto llevó crear cada disco (como los 6 meses que tardaron en dar forma a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, el mítico álbum editado en 1967). “Nuestro compositor preferido fue Bach”, se expide Paul McCartney y compara los acordes de sus composiciones con las de Los Beatles. Toda una aventura para los amantes de su música y para aquellos que sólo conocen de lejos la carrera de los 4 de Liverpool.

Ver a Paul hablar sobre la banda que lo vio nacer es un placer que sólo pocos se pueden dar. Él lo hace con la humildad de los grandes, sin registrar lo trascendental que fue para la música. McCartney 3,2,1 está dirigida por Zachary Heinzerling, y cuenta con la producción ejecutiva de Paul McCartney, Rubin, Scott Rodger, Peter Berg, Matthew Goldberg, Brandon Carroll, Jeff Pollack, Frank Marshall y Ryan Suffern, y también con la coproducción ejecutiva de Leila Mattimore. (Fuente: Infobae)