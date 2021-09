Manuel y Candela Velázquez con destino Rumania

Los palistas trelewenses Manuel y Candela Velázquez, viajaron este miércoles rumbo Buenos Aires y luego a Rumania, para participar del Mundial de Maratón de Canotaje.

El certamen, se disputará entre los días 27 de septiembre y hasta el 3 de octubre, siendo los integrantes del Seleccionado Nacional que representará a nuestro país en esta competencia.

Padre e hija al Mundial de Canotaje

Los representantes del club “Canoas Trelew” Manuel y Candela Velázquez (padre e hija), viajaron hacia Buenos Aires, para integrarse a la Selección Nacional de Canotaje que participará del Mundial de Maratón, a desarrollarse desde el próximo lunes y hasta el 3 de octubre en la ciudad de Pitesti, Rumania.

Candela, deportista becada por Chubut Deportes y recientemente nombrada como Embajadora Deportiva de la ciudad de Trelew, tendrá su segunda experiencia mundialista en poco tiempo, recordando que durante el corriente mes participó del Mundial de Velocidad en Portugal, donde accedió a la Final B en 500 metros.

Con pocos días en la zona junto a su padre y entrenador Manuel Velázquez, realizó una intensiva preparación para entrar nuevamente en el ritmo de maratón. Participará de un recorrido de 18 kilómetros (cinco vueltas al circuito dispuesto) y cuatro acarreos, en los cuales deberá correr 150 metros con el bote en la mano dentro de la categoría Junior.

Candela de este modo tendrá una vez más la posibilidad de medirse y estar a la par de grandes potencias del canotaje como Hungría, Inglaterra, Sudáfrica y Francia. Su participación será el jueves 30.

Consultada por sus expectativas en esta cita mundialista, Candela contó que “tendré la posibilidad de participar de un nuevo Mundial representando al club Canoas Trelew y a Chubut Deportes, pero ahora junto a mi papá”, valorando a la vez que “vengo del mundial de velocidad de Portugal y ahora vamos al de Maratón, que son 18 kilómetros con acarreo, en Rumania”.

En cuanto a la puesta a punto aseguró que “venimos justos con el tiempo en la preparación, aunque entrenamos muy duro. Ahora queda viajar y ver cómo nos adaptamos al horario en poco tiempo (son 6 horas de diferencia)”.

Aseguró que “viajo con muchas más expectativas que al anterior Mundial porque me siento más segura y más fiel a mí misma. La parte psicológica es muy importante y el poder viajar acompañada para mí es fundamental para la orientación. A Portugal viajé sola, pero en este caso estoy muy feliz de poder vivir esta experiencia con mi papá”.

En el cierre indicó que “espero que me vaya muy bien, y sé que me irá muy bien. Iré a buscar el mejor resultado posible, a aprender y a disfrutar”.

Mientras que su padre, “Manolo” Velázquez, entrenador y palista con una reconocida trayectoria nacional, quien estará participando de su tercer Mundial, competirá en la categoría K1 Máster.

Manuel, recorrerá una distancia de 18 kilómetros y con 4 acarreos y su participación será el lunes 27, a partir de las 6 horas: “estoy muy feliz por hacer historia para Chubut, de competir con mi hija en este nivel, el resultado va a ser todo por lo que trabajamos”, destacó.

Sumando que “están las potencias mundiales, hay que ser realistas. Candela es más pequeña de edad pero igual llega muy bien, fuerte, rápida y veloz en el acarreo. Después se verá, porque las potencias no se guardarán nada y habrá que ver si logra aguantar el ritmo de las mejores del mundo y llegar al final de los 18 km con 4 acarreos”.