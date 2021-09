Madryn estrenó la Escuela de Árbitros

Destinada a Futbol 11, Fútbol Playa y Futsal, se anunció esta semana, la creación de la Escuela de Arbitraje en la ciudad de Puerto Madryn.

La formación, estará a cargo de Víctor Manosalva, experimentado arbitro local e instructor. Ya se reciben las inscripciones para todas las personas interesadas en sumarse desde los 16 años.

Apostando a la formación de nuevos árbitros

Acompañado por la subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, las Ligas Barriales madrynenses y dictada por instructores de la escuela arbitral “Sergio Pezzotta” perteneciente a la AANECh (Asociación Árbitros Noreste de Chubut), comenzará a dictarse en la ciudad portuaria la carrera de formación de árbitros, orientada a jóvenes desde los 16 años y para ambos sexos.

Tras la presentación de la nueva Escuela, se realizó la apertura de inscripciones que se reciben desde este jueves 24, para iniciar en el mes de octubre y acaparando las modalidades Fútbol 11, Futsal y Fútbol Playa.

De hecho, hasta el 7 de octubre se recibirán las inscripciones y de acuerdo a la cantidad que deseen incorporarse a la carrera, se determinarán los días y horarios de dictado de clases y módulos, estableciéndose burbujas para mantener vigentes protocolos y cuidados sanitarios.

El secretario de Educación, Cultura y Deportes, Diego González señaló que “lanzar hoy esta escuela es seguir propiciando espacios para el desarrollo formativo y laboral de jóvenes a través del deporte. Cuando avanzamos en el proyecto pensamos en generar herramientas para que los instructores puedan seguir adelante con la formación que se vio interrumpida durante la pandemia y poder, a través de este proceso de formación, dotar de árbitros a estas disciplinas deportivas que generalmente no tienen cantidad.”.

Por su parte, Víctor Manosalva, instructor cargo de la Escuela, analizó que “queremos es agradecer al municipio de nuestra ciudad por ayudarnos a formar árbitros, que no abundan y siempre es necesario sumar porque el deporte sigue creciendo y no tenemos la cantidad suficiente”, destacando a la vez que “es una puerta que se abre a todos los interesados en sumarse, que va a tener rápida salida laboral y un desarrollo personal y profesional también, porque muchos querrán en el futuro ser árbitros nacionales y este es un punto de partida”.