Licanqueo y Ripoll, ganadores de los 10K en el Nacional Master

Con casi trescientos inscriptos se corrió el último sábado, el Campeonato Nacional Master de atletismo en distancia 10K en Rada Tilly, organizado por la Asociación Chubutense de Atletas Master (ACHAM).

Los ganadores fueron Miguel Licanqueo (Kasike Team) y Paulina Ripoll (Km Running), en un evento que cuenta con el apoyo de las municipalidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Casi 300 atletas en la cita Nacional Master

Bajo la organización de ACHAM (Asoc. Chubutense de Atletas Master) se desarrolló en la ciudad balnearia de Rada Tilly la primera instancia del Campeonato Nacional de Master de atletismo «Homenaje a Mario Rodríguez», con 282 inscriptos para la distancia de 10K.

Los ganadores fueron Miguel Licanqueo (Kasike Team) y Paulina Ripoll (Km Running), en tanto que el homenajeado Mario Rodríguez fue segundo en rama masculina, y Jorge Mérida completó el podio. En damas, el podio también lo ocuparon Rosana Martínez y Valeria Robledo, segunda y tercera respectivamente.

Se registraron corredores del norte de la provincia de Santa Cruz, como así también de localidades como Bariloche, Viedma, Mar del Plata, Capital Federal y diversas ciudades de Chubut, en un certamen que es organizado por ACHAM con el apoyo de las municipalidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, y el acompañamiento de Comodoro Turismo, Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes municipal.

«Las cosas están saliendo bien, obvio que apuntamos a mejorar siempre. Hace dos semanas tuvimos una carrera muy mala, sabíamos que era por el cansancio físico acumulado. Hoy veníamos con la idea de ser campeón argentino en master y así fue», comentó Miguel Licanqueo tras su primer puesto en 10K.

«El otro fin de semana viajamos a Trelew a correr la media maratón. Quiero agradecer a Comodoro Deportes, a Hernán Martínez, a mi familia, mis compañeros de trabajo, la Municipalidad de Rada Tilly, Kasike Team, Hugo Berra, David Rodríguez que me entrena, y a la gente, a ustedes por siempre estar», soltó el ganador en la general de 10K.

Por su parte, Paulina Ripoll, la primera dama en cruzar la meta, señaló: «El día acompañó, un montón de gente de distintos lugares, así que estuvo re lindo para correr. Muy buena organización. Estábamos probando, volviendo después de un año de parate. Es la segunda carrera después del 2020 y todo lo que pasó. En lo que queda del año, haré alguna otra de calle, y luego me voy a correr un poco a la montaña».

Finalmente el homenajeado Mario Rodríguez, segundo en la general expresó: «Estoy muy emocionado por esta fiesta y este homenaje, y la carrera era una anécdota. Me costó bastante pero creo que hice un buen papel. La idea era estar en este homenaje y estar muy agradecido a toda la gente que hizo esto posible». «El día inmejorable, sin viento, una temperatura agradable, mucha gente en la costanera. Fue fundamental para que todos los atletas podamos sentirnos muy cómodos. Muchas gracias a todo el labor de prensa, porque sin la difusión que ustedes dan no podríamos dar a conocer nuestras carreras», cerró Rodríguez.

En Juveniles destacaron Luciana Arroyo y Martin Reyes, mientras que en las restantes categorías los ganadores fueron Leonel Chiorazzo y Ariana Miño (20 a 29), Silvana Fernández (Prevet. 30 a 34), Aldo Ferreyra (Vet. 35 a 39), y otros destacados en veteranos como Ricardo Aubone Sosa, Norma Guiguin, Juan Carlos Giménez, Marta Ghianni y Miguel Serrati.