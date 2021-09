Las personas contagiadas o aisladas podrán votar «bajo un riguroso protocolo»

El secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Sebastián Schimmel, confirmó que las personas que estén contagiadas de coronavirus o se encuentren aisladas por ser contacto estrecho podrán votar en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) bajo un «protocolo específico y muy riguroso» porque «nadie estará privado de su derecho» a sufragar.

«Recomendamos memorizar el número de mesa y de orden, no cerrar los sobres con saliva y aprovechar los horarios prioritarios para personas de riesgo. Quienes estén transitando la enfermedad de coronavirus o tengan que hacer el aislamiento por ser contacto estrecho o por haber presentado síntomas, no podrán votar con normalidad en su mesa, pero sí podrán hacerlo bajo un protocolo específico y muy riguroso, ya que nadie está privado de su derecho a votar», señaló Schimmel en declaraciones a Urbana FM.

De igual manera, el funcionario ratificó que quienes posean estas condiciones, «están eximidos de la obligatoriedad del voto y pueden realizar un trámite en infractores.padron.gob.ar para no presentarse en la jornada electoral».

A su vez, Schimmel recordó que hay horarios «prioritarios pero no excluyentes» para personas de riesgo en la totalidad del país durante la jornada electoral del 12 de septiembre que serán de 10:30 a 12:30 y en la Ciudad de Buenos Aires durante todo el comicio.

«Por lo menos un 25% de los electores cambiaron su lugar de votación para que hayan más escuelas, menos filas y más mesas», consignó.

En ese sentido, el secretario llamó a los electores a consultar en el padrón el lugar de votación y los números de mesa y de orden, «para ayudar a las autoridades a encontrarnos rápido, que sea más ágil y se eviten los amontonamientos».

No obstante aclaró que, de igual manera, la información va a estar disponible en los listados ubicados al ingreso de los centros de votación, «pero si uno llega con el dato es mejor».

Por otro lado, Schimmel anticipó que no se deberá utilizar saliva para cerrar los sobres electorales, y sugirió que los votantes lleven pegamento o cinca adhesiva, o que simplemente introduzcan la solapa dentro del sobre, lo que «no genera ningún riesgo en la validez del voto».

Voto joven

En relación al voto joven de entre 16 y 18 años, el secretario electoral afirmó que «el empadronamiento en nuestro país es automático» y que «desde que se bajó la edad de votación, en el 2013, los mayores de 16 años son incorporados automáticamente en el padrón siempre que hayan actualizado el DNI.

«No es la regla en todos los países que el empadronamiento sea automático», señaló y remarcó que, si bien todavía se pueden efectuar reclamos, «quien no haya entrado en el padrón ahora, tampoco entrará en el de noviembre».

Finalmente se refirió a las autoridades de mesa y destacó que no es requisito estar vacunado, «porque en nuestro país la vacuna es opcional», pero que, de igual modo, la Justicia Electoral «gestionará que puedan acceder a la vacunación» quienes así lo deseen.

Para otras dudas, consultas y reclamos, se puede llamar al 0800-999-7237. (Fuente: Télam)