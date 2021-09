Lanzan una convocatoria para proyectos de investigación sobre género y diversidades

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, junto a su par de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la presidenta del CONICET, Ana Franchi y el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), Fernando Peirano, lanzaron en el Polo Científico Tecnológico una convocatoria destinada a proyectos de investigación sobre “Géneros y Diversidad: conocimiento para transformar miradas y ampliar derechos”. La iniciativa contará con una inversión de 50 millones de pesos.

Igualdad de oportunidades

Durante su participación, la presidenta del CONICET, Ana Franchi, sostuvo: “Pertenezco a un sistema, el de la ciencia y la tecnología, donde las mujeres somos mayoría, pero nos encontramos en las categorías más bajas. Estamos ausentes en los lugares de gestión. No parece ser difícil para nosotras ingresar al organismo, pero si promoverse. La igualdad de oportunidades no es la misma para los hombres y mujeres, mucho menos para las disidencias. En CONICET se han tomado diversas medidas para paliar estas situaciones: las licencias por maternidad, impulsada por Dora Barrancos, se creó un Observatorio de Violencia Laboral y de Género, que ya abrió 7 espacios de atención en provincias y está por abrir 4 más; también creamos la Red Federal de Género y Diversidades, que justamente algunas de sus coordinadoras serán parte de la Comisión Asesora de estos proyectos. Y diversas acciones más pero el mayor avance es que el tema está en discusión. En este sentido, el movimiento de mujeres ha dado un empuje fundamental en todas las áreas, y la ciencia y tecnología no es la excepción”.

Y agregó: “Es muy importante esta convocatoria porque no solo tenemos que discutir cuantos varones y mujeres están presentes en un grupo de investigación, tenemos que discutir los temas que se investigan. Es fundamental una perspectiva de género desde la elaboración de un proyecto de investigación. Para ver no solo lo que nos pasa a nosotres, que hacemos las investigaciones, sino a nuestros objetos de estudio. Celebro estos proyectos y este tipo de iniciativas. Estamos juntos y juntas para poder seguir avanzando por un país más justo e inclusivo”.

Políticas federales

En tanto, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, expresó: “Nuestra democracia avanzó mucho desde 1983 sobre esta problemática en cuanto el cambio de la normativa. En lo que respecta a lo federal y las conductas escucho frecuentemente que el problema de género es un problema de la Ciudad de Buenos Aires y en verdad, se trata de un tema central sobre la igualdad. Me preocupa por qué no se cumplen las normas vigentes, algo en lo que estamos avanzados, y retrasados en los comportamientos cotidianos. Qué está pasando en la cultura de nuestras sociedades. Sabemos que existen tiempos de institucionalización de la normativa, pero aun así debemos plantearnos seriamente esta temática y profundizar aspectos que molestan, duelen y preocupan para que los/as políticos y gestores tengamos mejores herramientas para dar cuenta en qué nos equivocamos, qué no hacemos bien o hace falta profundizar. Entonces, es importante que tengamos herramientas para cambiar los comportamientos donde se manifiesta con fuerza la intolerancia, la discriminación y la violencia”.

A su turno, Gómez Alcorta señaló: “Esta es una política clave para la reconstrucción argentina. Necesitamos de una ciencia que promueva la igualdad y que incorpore perspectiva de género y diversidad para estar en sintonía con las necesidades del pueblo. Este programa abre la posibilidad de que podamos conocer más pero también mejor la realidad de las mujeres y LGBTI+ para transformar las desigualdades que nos atraviesan”.

Por su parte, Peirano afirmó que “estamos acá para confirmar un rumbo y para abrir un camino en el compromiso con la perspectiva de género: el camino de la reflexión sistemática, fundada, con datos y con evidencias que permite el trabajo científico para seguir ampliando derechos”.

Estuvieron también presentes las integrantes de la Comisión Asesora del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, presidida por Dora Barrancos, investigadora principal ad honorem del CONICET, la periodista, Mariana Carbajal, las investigadoras Soledad Deza, Marisa Herrera, investigadora independiente del CONICET, Sandra Carli, investigadora principal del CONICET, Graciela Morgade, Alejandra Zinni, Silvia Lomáscolo, investigadora adjunta del CONICET, Carolina Spataro, investigadora adjunta del CONICET, integrantes del Consejo Asesor; Paula Lenguita de la Agencia I+D+i y la diputada Nacional, Mara Brauer. (Fuente: CONICET)