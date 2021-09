La Liga del Golfo compartió una jornada en el PMRC

Cumpliendo con un largo cronograma de partidos, el pasado sábado se realizó una nueva fecha del Torneo de la Liga de Hockey Amateur del Golfo, jugándose en la cancha de césped sintético del Puerto Madryn RC.

De esa forma, con buena cantidad de equipos participantes y los jugadores disfrutando del evento, el hockey barrial tuvo actividad.

La Liga se jugó en el sintético

El pasado fin de semana, después de mucho tiempo, volvieron a reunirse en un mismo escenario, todos los clubes participantes de la Liga de Hockey Amateur del Golfo, que en sus distintas categorías jugaron partidos en el campo de juego sintético del Puerto Madryn Rugby Club.

De esta forma, los clubes de hockey barriales madrynenses, cumplieron con el cronograma de partidos en las divisionales Sub 8, Sub 11, Sub 14, Sub 17 y Sub 24.

Desde la organización, se agradece a la institución “Loba”, el haber cedido las instalaciones, para que los más 400 chicos y chicas de la Liga puedan disfrutar jugar en la cancha de sintético.

Asimismo, se brinda su agradecimiento a la Subsecretaria de Deportes municipal madrynense por gestionar que acompañe personal Salud y de Tránsito para que todos salga excelente.

El evento, contó con la presencia de Montes de Oca, tecnificadora provincial de la Confederación Argentina de Hockey que estuvo observando a los jugadores y jugadoras de la categoría sub 14.

De esta forma, Obulgen, Viking´s, Panteras, Reales, Semillero de campeones, Montini, Madryn, San Miguel, Ruca – Hue, Garras y De La Costa, tuvieron un sábado a pleno partidos.