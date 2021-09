La inflación de agosto en Puerto Madryn fue del 1,4%

El Centro Socialista de Puerto Madryn realizó una nueva medición del costo de la canasta familiar en la ciudad portuaria, que durante el mes de agosto marcó un incremento del 1,4%, continuando con una tendencia de desaceleración que se había dado también en el mes de julio.

Los ítems relevados corresponden a productos cárneos, vegetales y frutas, alimentos no perecederos y artículos de limpieza, tomando siempre las mismas marcas y en las mismas bocas de expendio. Según expresaron, el índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento, combustible, etcétera.

Finalmente, desde el Centro Socialista de Puerto Madryn indicaron que los artículos que sufrieron el mayor aumento dentro del listado relevado son: banana, 17 %; tapa de asado, 15%; agua sin gas, 11% y zapallo anco, 14%.