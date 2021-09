La 4° Edición de “Los Pumas Classic” conmemora el inicio del rugby

Este lunes, se presentó en la ciudad de Esquel y en conferencia de prensa, la realización de la 4° Edición del evento “Pumas Classic”, que será en conmemoración al 60° aniversario de la llegada del rugby a la localidad cordillerana.

La presentación, estuvo liderada por el Secretario de Deportes y Recreación del municipio local, acompañado por el jugador de la Selección Argentina “Los Pumas”, Diego Albanese, más el presidente de Esquel RC, Juan Cruz Lagos.

“Los Pumas Classic” abarcará clínicas y Torneo

En una conferencia de prensa, el Secretario de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Esquel, Hernán Maciel junto al ex integrante de la Selección Argentina “Los Pumas” Diego Albanese y al presidente del Esquel Rugby Club, Juan Cruz Lagos, presentaron la 4° Edición del evento “Pumas Classic”.

Maciel, dio la bienvenida a Albanese y destacó la posibilidad de tener un evento de éstas características en la ciudad: llegarán casi 50 ex jugadores de “los Pumas” para participar de las clínicas, como así también se disputará un Torneo cuadrangular el próximo sábado, a jugarse en la cancha del Ejército.

El ex “Puma”, Diego Albanese, indicó que “en definitiva esto es una excusa para difundir el rugby en la región, quizás cuando uno viene de afuera ve el esfuerzo que hacen para entusiasmar a los chicos. Este encuentro de veteranos es tratar de transmitirle a los chicos a través del ejemplo, que se puede seguir disfrutando juntos a través del rugby, y de alguna manera tratar que la gente se sume al rugby”.

A la vez, destacó que “por mi parte muy orgullo de estar acá y agradecer a la ciudad por cómo me tratan, y espero que sea un éxito como ha ocurrido en los últimos 3 años”.

Por su parte, Juan Cruz Lagos informó que son tres actividades que se realizarán, siendo una de ellas, la Clínica de rugby en la cancha del club el martes 7 desde las 18 horas con todas las Divisiones del Esquel Rugby Club, la cual continuará el jueves 9 desde las 18 horas.

En tanto, el sábado 11 desde las 14 horas comenzará el cuadrangular en la cancha del Ejército con la participación de los equipos de “Los Pumas Classic”, “Los Provincias Argentinas Rugby Classic”, “Los Godos” (veteranos de Esquel Rugby Club) y Combinado de San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

En homenaje a los pioneros del rugby en Esquel

Durante esta jornada estará presente la Banda de Música del Ejército y también se realizará un Homenaje a Roberto Müller, como pionero de la disciplina en la ciudad en sus inicios allá por la década del 60.

“Este año se cumplen 60 años del inicio informal del rugby en Esquel, y queremos rendirle un homenaje a Don Roberto”, comentó Lagos, agregando que “nos sirve enormemente este evento de los Pumas Classic, porque es la vuelta de las actividades, y esto nos impulsa, las canchas se desbordan de chicos, y compartimos con nuestros ídolos; es un privilegio y es un honor”.

Para acompañar

Desde la organización, se indicó que la entrada es libre y gratuita y se aclaró que se deberá seguir los protocolos, como el uso de tapabocas y distanciamiento, aunque el evento sea al aire libre.

Además, al ingreso se tomará la temperatura al público.

Al cierre de la rueda de prensa, Juan Cruz Lagos agradeció el acompañamiento de la Municipalidad de Esquel, el Ejército Argentino, la coordinación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita y la gerencia de La Hoya quienes respaldan el trabajo para llevar adelante esta cuarta edición.