Guelar aseguró que no habrá conflicto con Chile

El ex embajador en China durante el gobierno de Mauricio Macri, Diego Guelar, habló acerca de la decisión de Chile de ampliar su plataforma continental. En diálogo con División Noticias de Canal 9 de la Patagonia, el ex funcionario expresó: «La posición argentina es sólida, pero de eso a un conflicto creo que hay un trayecto muy largo. Nuestro camino es el de la integración, hay un mandato de darle a los tratados de integración predominancia por sobre nuestra propia Constitución». Así las cosas, Guelar aseguró que «los conflictos con nuestros vecinos hoy están superados, más allá de que podemos tener diferencias, cuestionamientos, pero plantear el camino del conflicto me parece que está fuera de todo análisis».

El ex embajador mencionó «hoy tenemos diferencias, Argentina hizo su cartografía ante Naciones Unidas, todos estamos seguros y es una falacia total que la oposición le haya dado la razón a Chile».