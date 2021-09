Galgueros se manifestaron en Casa de Gobierno

Esta mañana, un importante grupo de criadores y propietarios de galgos se manifestó en la puerta de la Casa de Gobierno de Chubut pidiendo por el regreso de las carreras de perros en el territorio provincial. Cabe recordar que esta actividad se encuentra prohibida desde el año 2006 por la Ley Nacional 27.330. «Estamos reclamando igualdad, estamos siendo discriminados, ya sea los que corren pista como los que corremos con liebre. Así como pueden correr los caballos de carrera, queremos que los perros también», expresó uno de los manifestantes.

En cuanto al supuesto maltrato que se denuncia, los galgueros expresaron: «La gente tiene que conocer y hablar con un criador de galgo y ahí se van a dar cuenta que no es maltrato, eso es lo que quieren hacer las protectoras. Maltrato es lo que se hace cuando un perro se abandona en la calle».

Por su parte, otra de las criadoras aseguró que «nuestros perros tienen una dieta, no hay drogas, los cuidamos, los vareamos, los caminamos como a cualquier otro animal de competencia. Está todo en regla, no es como algunos dicen y menos eso de que los abandonamos. El verdadero galguero tiene a su animal adentro y lo cría como si fuese uno más de la familia».

De la manifestación participaron agrupación de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, San Antonio Oeste, entre otros lugares.