Flanqueados por los próceres

Independientemente de la información oficial acerca de la visita de los candidatos del Frente de Todos de Chubut al presidente Fernández, está claro que, tras bambalinas hubo pases de factura. Bajo la aguda mirada de San Martín, Belgrano y Mariano Moreno, la comitiva chubutense del FdT se sentó a la mesa del presidente Alberto Fernández a quien aseguran haber solicitado medidas en beneficio de la región. A juzgar por la situación de Chubut en particular y la Patagonia en general, los requerimientos serían un tanto extemporáneos. Está claro que la derrota electoral del pasado 12 de septiembre, obliga al oficialismo nacional a elegir alguna estrategia para remontar el resultado de las PASO. Sin embargo, una foto de los candidatos del FdT junto al presidente Fernández no parece una genialidad. Después de todo, a decir de Cristina Fernández, Alberto sería el padre de la derrota electoral. Un Presidente cuya imagen ha caído estrepitosamente desde que asumió en 2019, cuyo partido perdió las elecciones de medio término en casi todos los distritos del país, y al que su Vicepresidente le impone un Jefe de Gabinete, no parece la mejor opción a la hora de tomarse una fotografía con perspectiva electoral. No es menos cierto que a nivel nacional había gran expectativa con los candidatos del FdT. Resulta evidente que las disputas internas del PJ Chubut habrían influido fuertemente en las PASO, por lo que aquellos dirigentes a los que les pasan factura, ahora afirman que “se puede revertir” el resultado. Habrá que ver cómo responde la militancia.