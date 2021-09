Esquel: por primera vez, un caso de grooming llega a juicio

El fiscal Carlos Richeri resaltó en su discurso de apertura, que este es el primer caso de grooming que llega a debate en la circunscripción. Hubo otros casos que finalizaron con diferentes soluciones procesales, pero esta vez deberá producirse la prueba ante el tribunal unipersonal para determinar los hechos y la responsabilidad. La juez del debate es Fernanda Révori y por la Defensa Pública intervienen Paola Bagnato y Romina Azzolini

El fiscal sostuvo que entre marzo de 2016 y junio de 2018, una adolescente fue contactada mediante mensajes de texto por el imputado, Daniel Oscar Calfueque. Durante los primeros contactos simuló ser un compañero de la escuela, mas adelante reveló su identidad. En esas comunicaciones le preguntó si tenía experiencia sexual, si tenía novio y la invitó a salir de paseo. A mediados de 2017, se encontraron en la casa de la víctima y en ese contexto el imputado habría manoseado los senos a la menor que por entonces tenía 14 años.

Qué hacer

Según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal, si detecta un posible caso de grooming, lo primero que se debe hacer es hablar con el chico o chica víctima, sin avergonzarlo, sin culparlo. En segundo lugar, buscar ayuda. La decisión de realizar una denuncia penal parte del chico o chica que sufrió el abuso y de su familia y en caso de querer hacerla, será necesario guardar todas las pruebas necesarias: no borrar los mensajes, fotos compartidas, videos, etc.

Un equipo de profesionales acompañará el proceso para investigar al acosador y para asistir a la víctima a través del equipo del SAVD.

La denuncia es importante para detener el delito y para ayudar a otros chicos que pueden estar sufriendo el acoso. Los abusadores no suelen actuar sobre una única víctima, sino sobre varios chicos.