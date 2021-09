Escándalo, eje y enfoque

El escándalo en el Gabinete de Trelew, ha puesto en vilo el enfoque de la gestión. Esta semana se vio a las autoridades centradas en asuntos de interés social, no menos importantes, pero claramente corridos de la agenda ciudadana. Nadie puede negar a estas alturas que la seguridad en la ciudad valletana es un tema de interés público que debe ser abordado desde diversas perspectivas. Si bien el Municipio ha hecho especial hincapié en la generación de empleo entendiendo que la ausencia de este supone un aumento del delito, no es menos cierto que la sospecha sobre algunos funcionarios presuntamente involucrados con el lado oscuro de la ley, ha ganado terreno. No faltará quien diga que el problema de la inseguridad en Trelew es capitalizado políticamente en tiempos de campaña, pero está claro que no se puede tapar el sol con la mano, porque son los vecinos quienes a viva voz reclaman por mayor seguridad. Tanto a nivel municipal como a nivel provincial deberían estar enfocados en atender un problema creciente en el Pueblo de Luis. Sin embargo, cuando el árbol no deja ver el bosque, las cosas tienden a complicarse. Este sábado resultó llamativo que autoridades del Municipio pusieran especial énfasis en llamar la atención de la ciudadanía sobre hechos vandálicos en edificios públicos, porque está claro que en la agenda ciudadana, ese sería el menor de sus problemas. Quizá con los cambios en el Gabinete, lleguen los cambios de perspectiva.