Enjuician a sujeto por abuso sexual y lesiones agravadas contra su ex

En los tribunales de Comodoro Rivadavia se sustancia el debate de un juicio por abuso sexual y lesiones agravadas que tiene como imputado a Juan Emilio Heredia. La causa acumula otros dos legajos de violencia por amenazas con arma; amenazas simples, por lesiones leves agravadas, y desobediencia a la autoridad, con los mismos protagonistas. En el juicio se escucharon los alegatos iniciales de las partes y la declaración de la víctima. Para este viernes se espera continuar con la recepción de la prueba testimonial de la causa.

El tribunal de debate está integrado por los jueces penales Daniela Arcuri, Martín Cosmaro y Mariel Suárez; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de Heredia fue ejercida por Daniel Fuentes, abogado particular del mismo.

Uno de los hechos imputados acontece el pasado 4 de abril del año 2019, pasadas las 18:00 horas aproximadamente, la víctima concurrió a la casa su ex pareja y ex conviviente Juan Emilio Heredia, sita en un terreno usurpado S/N°, del barrio Bella Vista Norte de la ciudad petrolera, con la finalidad de retirar sus pertenencias.

En tales circunstancias, luego de mantener una charla en la puerta de ingreso de la vivienda y ante la insistencia del imputado Juan Emilio Heredia, en aparente estado de ebriedad, la víctima ingresó a la vivienda y comenzó a separar los elementos de su propiedad. En ese momento el imputado cerró la puerta de la vivienda con llave, se sentó en un sillón, se apropió del dinero que la víctima llevaba en su billetera, le retuvo el teléfono celular, la interrogó y celó en relación a su vida sentimental y sexual.

Luego de varios minutos de discusión, el imputado le exigió a la víctima que lo acompañara a comprar al kiosco para posteriormente retirarse del lugar. De continuo, el imputado por medio de la fuerza tomó a la víctima de los brazos, le propinó golpes de puño en los brazos y la obligó a caminar en dirección a su domicilio e ingresar a su vivienda. En el interior de la vivienda, el imputado cerró la puerta de ingreso con llave, colocó un sillón trabando dicha puerta, colocó la llave debajo de otro sillón, hostigó a la víctima por su conducta y le propinó golpes de puño en la cara.

Seguidamente, el imputado abusó sexualmente de ella. En horas de la madrugada del día 5 de abril del año 2019, el imputado se despertó, corrió la cama, se dirigió al baño, permitió que la víctima hiciera lo mismo y regresó a la habitación. Ante la negativa de la víctima de regresar a la habitación, el imputado, se dirigió a la cocina de la vivienda, le propinó golpes de puño, patadas en el cuerpo y amenazó: “te voy a matar, te voy a cortar los dedos, después te los voy a quemar para que no te sangren”. Posteriormente, siendo aproximadamente las 14: 00 hs., la victima muy dolorida se dirigió a la cocina, y aprovechando que Heredia se encontraba ocupado con el teléfono celular, corrió el sillón que trababa la puerta de salida, buscó la llave, destrabó la puerta, y salió corriendo del lugar de la vivienda desnuda, siendo auxiliada por unos vecinos del lugar.