Enemigos íntimos

“La droga en Madryn y Comodoro circulan como caramelos”, dijo Federico Massoni, ministro de Seguridad de Chubut, lo que provocó la ira de los hermanos Sastre. Resulta llamativo cuando el funcionario provincial y el Vicegobernador llegaron al espacio de poder que actualmente ostentan con el mismo sello. Uno por decisión del titular del Ejecutivo y el otro a través de las urnas. Las incongruencias de la dirigencia política provocan estas situaciones en las que un Ministro es cuestionado por el Vicegobernador de su propio gobierno. No son pocas las ocasiones en que el electorado se ha preguntado por qué, si Ricardo Sastre está tan distanciado de la política pública de la administración provincial no deja el cargo. Después de todo, en las últimas elecciones respaldó las candidaturas del Frente de Todos como integrante del PJ Chubut y no, la de los candidatos del oficialismo como sería de esperar del segundo al mando del Gobierno de turno. Mientras tanto, del otro lado del alambrado el PJ Chubut, le cuestiona a Sastre no haber militado la boleta del Frente de Todos, a pesar de haber sido él, quien “aportó” la primera candidata a diputada de la propuesta electoral del PJ y sus aliados. De hecho, en Comodoro Rivadavia, le pasaron factura porque nadie conoce la concejal venida en candidata. Así las cosas, que la droga está en todos lados es un hecho incuestionable, pero el asunto en discusión en esta polémica, es otro. Qué intereses representa cada quien. Ante la confusión generalizada, el electorado de Puerto Madryn se volcó en las urnas a favor de la oposición a los oficialismos. Juntos por el Cambio se quedó con los votos de todos los desencantados, los del Frente de Todos que lidera a nivel nacional y los de Chubut Somos Todos que pusieron a Gustavo Sastre en la intendencia y Ricardo Sastre en la vicegobernación. Federico Massoni es un funcionario del Ejecutivo, un fusible, un cargo intercambiable, pero los cargos electivos llegaron al poder por el voto popular. Desde el sastrismo piden la cabeza de Massoni, pero ni siquiera los diputados y concejales que llegaron a sus bancas con el sello de Chubut al Frente, el partido que gobierna en la provincia y que designó a Federico Massoni como ministro, quieren hacerse cargo de los suyos. La política acomodaticia se hace cada vez más palpable en Chubut, y algunos dirigentes deberían preguntarse, que tan responsables son del fracaso electoral del pasado 12 de septiembre. Después de todo entre los oficialismos provincial y nacional al que pertenecen de manera aleatoria los Sastre, fueron devastados por Juntos por Cambio. Cuánto de ese resultado electoral, de repetirse en noviembre, colocaría a Ignacio Torres en la Cámara Alta por la impericia del panperonismo.