Emergencia climática: cayó testigo de la defensa por haber asistido a las audiencias

El defensor Omar López se vio obligado a desistir de uno de sus testigos en el juicio por la emergencia climática, ante el planteo que realizaron los fiscales Omar Rodriguez y Alex Williams ya que se trataba de una persona que durante las declaraciones que realizaron los testigos de los representantes de la acusación, estuvo presente en la sala de audiencias.

El fiscal Omar Rodriguez dijo que “cuando se pidió que los testimonios se conozcan de manera directa a la sociedad, no estaba muy convencido, porque la oralidad es una forma en que la sociedad conozca el accionar de la Justicia. Pero luego me di cuenta que fue una medida certera del Tribunal. Se había resuelto que los testigos no se contaminen con información de lo que sucede en el juicio. Pero esa situación acaba de violentarse”, dijo en alusión a la presencia del testigo.

“Ante la Oficina Judicial dijo que no era testigo, pero concurriendo a las audiencias escuchó todas las pruebas de cargo que hicimos los investigadores”, concluyó para luego pedir la anulación de esa prueba testimonial.

El fiscal general Alex Williams agregó que “Debastiani firmó todas las planillas de ingreso a la sala durante las audiencias con los testigos de cargo. Hizo un seguimiento con conocimiento de todas las pruebas” y quedó demostrado que “tiene una relación de dependencia con otro testigo que al responder a las preguntas, creemos que acomodó su declaración”, manifestó.

El defensor Omar López dijo que serán los jueces los que al fin y al cabo sabrán valorar, la calidad de los dichos de los testigos. No obstante, desistió de la declaración del testigo que había presentado en la sala.

Finalmente, el defensor Fabián Gabalachis destacó el gesto “noble” de los representantes del Ministerio Público Fiscal en reconocer la necesidad de condicionar el trabajo de la prensa con las transmisiones en directo, situación que obedece a cuestiones estrictamente legales y que en general “hace aparecer como los malos a los defensores y muchas veces a los jueces”.

En una fotografía obtenida días atras durante una audiencia en la Casa de Retiros Espirituales, a la derecha del imputado Diego Correa, se observa al testigo que no pudo ser.