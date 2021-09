El Varese confirmó el retiro de Luis Scola y su nueva función como CEO

El Varese de Italia, confirmó este lunes que el jugador argentino Luis Scola, culmina su carrera profesional como basquetbolista y que se sumará a la institución como CEO de su organización.

De este dato, se hizo eco la Confederación Argentina de Básquetbol, que lo compartió en sus redes sociales. Vale destacar que “Luifa” contó días atrás con un recibimiento sorpresa realizada por sus familiares y amigos, entre ellos los ex futbolistas amigos Javier Zanetti y Esteban “Cuchu” Cambiasso.

Se retira Scola entre despedida y nueva función

Hay confirmación: el Varese de Italia anunció este lunes que Luis Scola será el nuevo CEO de su organización y este sábado, en una fiesta sorpresa que organizaron en el estadio, familiares y amigos lo despidieron de esta etapa como jugador profesional.

De esta forma, en las instalaciones del club italiano donde Scola cumplió con sus últimos pasos como profesional, se realizó un agasajo sorpresa y un partido homenaje que lideraron sus familiares y amigos más cercanos.

Hugo Sconochinni, otro ex Generación Dorada, como así también el ex futbolista Javier Zanetti (vicepresidente del Inter de Milán) junto a su esposa Paula De la Fuente tuvieron la iniciativa de esta fiesta despedida, a la que se sumó Esteban “Cuchu” Cambiasso, otro ex jugador que tiene una gran relación con Scola.

El partido fue una excusa para homenajear y sorprender a Luis de parte de sus amigos y familia allí en Italia.

A modo de suvenir o marca para el evento, vistieron todos una remera blanca con la foto que ya es insignia del capitán retirándose al vestuario con pelota en mano en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio.

“Que de la mano del Luis Scola todos la vuelta vamos a dar”, fue lo que entonaron los organizadores ante un el sorprendido ex capitán de la Selección Argentina de basquetbol.

Números de “Luifa”

En cuanto a la competencia a Luis Scola a lo largo de su carrera como jugador de la Selección Argentina, se retira habiendo jugado cinco Juegos Olímpicos (2004, 2008, 2012, 2016 y 2021) y cinco Mundiales disputados (2002, 2006, 2010, 2014 y 2019), único jugador en lograrlo.

Asimismo, consiguió dos medallas olímpicas (oro en 2004 y bronce en 2008) y dos subcampeonatos mundiales (2002 y 2019, con dos camadas distintas). Además de tener la mayor cantidad de partidos y puntos anotados, es hoy el segundo máximo anotador en la historia de los Mundiales (con 716, logró además ser el goleador en la edición 2010) y se ubica cuarto en la tabla olímpica. Además es el líder en el continente, en torneos Preolímpicos, Premundiales y Americup, con 1042 tantos, además de contar con tres MVP (2007, 2009 y 2011).

Ganó también un oro panamericano, en Lima 2019. De esta forma, fueron 22 torneos entre su debut –ante Ecuador en el Sudamericano 99- y Tokio 2020, faltando sólo a uno (Premundial 2005).