El precio del aluminio alcanza su máximo nivel en más de diez años

El precio del aluminio, que en la Argentina produce la planta chubutense de Aluar, mantiene hoy niveles que no se alcanzaban desde hace más de 10 años y se ubican 13,5% por encima de los registrados en el último trimestre del año pasado.

La cotización en la Bolsa de Metales de Londres (LME) se ubica en US$ 2.696 por tonelada para los contratos a tres meses, mientras el valor para entregas inmediatas es de US$ 2.714.

En los últimos meses de 2020 el precio del aluminio se había estabilizado en torno de los US$ 2.000 la tonelada, luego de tocar un piso de US$ 1.428 en abril del año pasado.

El repunte reciente es atribuido a las preocupaciones sobre el suministro del metal, mientras avanza la reactivación productiva global a medida que se superan los efectos más adversos de la pandemia.

Según los analistas del mercado, los precios récord desde mayo de 2011 se relacionan además con los controles más estrictos sobre los consumos energéticos en las fundiciones de la región china de Guangxi, para descongestionar las redes eléctricas.

La suba en la cotización del metal tiene un impacto directo sobre la factura exportadora de Aluar, cuyas finanzas vienen mejorando a partir del repunte de la demanda interna, sostenida desde fines del año pasado, según se informó.

La planta de aluminio primario de Puerto Madryn arrancó el año con un nivel de uso de su capacidad instalada cercano al 70%, proporción que se fue elevando mes a mes, de forma pareja con el repunte local del sector de la construcción y de otras actividades (transportes, embalajes y envases, energía, etc.).

Aluar volvería así a aumentar sus ventas totales en 2021, luego de tres años consecutivos de caídas, primero por la recesión y luego por la pandemia.

Según los balances de la empresa concluidos en junio, la facturación de la compañía en 2018 fue de US$ 1.180 millones, bajó a US$ 1.069 millones al año siguiente y profundizó la caída en 2020, hasta US$ 918 millones. (Télam)