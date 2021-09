El Petrolito 2021 se disputa en Comodoro Rivadavia

En categorías competitivas 2010 a 2013 y los más pequeños de promocionales, se llevará adelante una nueva doble jornada del Torneo Petrolito 2021 de futsal infantil, en el Gimnasio Köening de Laprida.

Será la tercera fecha, con 34 partidos de las diversas divisionales.

Los más chicos salen a la cancha

El fin de semana pasado se jugó la segunda fecha del Torneo infantil Petrolito 2021, y este sábado 25 y domingo 26 de septiembre en el Gimnasio Ignacio Köening del barrio Laprida continúa la acción del certamen de futsal infantil con 30 años de historia.

Más de 30 partidos se jugaron el pasado fin de semana, y en la continuidad del torneo este sábado y domingo habrá nuevamente más de treinta cotejos en las competitivas 2010 a 2013 y las divisionales promocionales 2014 a 2016.

Por el momento, en la categoría 2010 la Zona A está liderada por Juventus Infantil (un partido jugado más) y expectantes están un punto abajo Club Cabrera y Los Primos de la Resty.

En la Zona B hay tres punteros: Gimnasio Laprida, Las Latas y Casino A, mientras que en la Zona C mandan por el momento Deportivo Morón y Comodoro FC.

En la 2011 los líderes de zona son Gimnasio Laprida y Casino en la A; Bella Vista Norte en la B. En tanto, en la 2012 destacan los punteros El Expreso, Casino, La Maquinita y Comodoro FC.

Finalmente, en la 2013, Juventus Infantil negro y blanco son los mejores en la Zona A y B respectivamente, aunque Municipal Km. 5, Club Laprida, Casino y Las Latas están escoltando con un partido por jugar.

FÚTBOL INFANTIL – TORNEO PETROLITO 2021

Programación

Sábado 25 de septiembre – Gimnasio Laprida

9:20 2013A La Maquinita vs. Club Laprida Blanco

10:10 2011A La Maquinita vs. Municipal Km. 5 Rojo

10:50 2013B Dep. Las Latas vs. Club Laprida Verde

11:30 2012A Dep. Las Latas vs. Municipal N°4 A

12:10 2011B Club Huergo vs. Municipal Km. 5 Azul

12:50 2010C Club Huergo vs. Municipal Km. 5 Rojo

13:30 2011B Municipal N°4 vs. Juventus Infantil

14:10 Desinfección

14:30 2012C La Maquinita vs. Juventus Infantil

15:10 2010A La Maquinita vs. Juventus Infantil

15:50 2010B Guardianes Cefe A vs. Casino A

16:30 2012A Guardianes Cefe A vs. El Expreso

17:10 2012B Guardianes Cefe B vs. Casino

17:50 2012A Petroquímica vs. El Expreso

18:30 2011A Petroquímica vs. Casino

19:10 2010C Dep. Morón vs. Casino

19:50 2012A Racing Comodoro vs. Petroquímica

20:30 2014 Racing Comodoro vs. Club Laprida

Domingo 26 de septiembre – Gimnasio Laprida

9:20 2012C Club Huergo vs. Comodoro FC

10:10 2010A Club Cabrera vs. Los primos de la Resty

10:50 2010C Comodoro FC vs. Club Huergo

11:30 2010C Dep. Morón vs. Municipal Km. 5r Rojo

12:10 2013B Municipal Km. 5 Rojo vs. Dep. Las Latas

12:50 2010B Municipal Km. 5 Azul vs. Dep. Las Latas

13:30 2010B Gim. Laprida vs. Municipal N°1

14:10 Desinfección

14:30 2011A La Maquinita vs. Municipal N°1

15:10 2013A La Maquinita vs. Guardianes Cefe A

15:50 2012B Guardianes Cefe B vs. Gim. Laprida

16:30 2010B Gim. Laprida vs. Guardianes Cefe A

17:10 2012A Dep. Las Latas vs. El Expreso

17:50 2012A El Expreso vs. Racing Comodoro

18:30 2012A Dep. Las Latas vs. Racing Comodoro

19:10 2011B Juventus Infantil vs. Bella Vista Norte

19:50 2015/16 Juventus infantil vs. Municipal Km. 5 Rojo

20:20 2014 Municipal Km. 5 Azul vs. Municipal Km. 5 Rojo