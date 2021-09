El judo se entrena para los Juegos con un coach olímpico

El judoca olímpico rionegrino, Héctor Campos, radicado en Comodoro Rivadavia, es el entrenador de la Selección Chubut de Judo que se alista para los Juegos Nacionales de la Araucanía.

El deportista, cuenta con una vasta experiencia como participante de los Juegos de la Araucanía.

Con Campos como coach, el Judo se alista para Araucanía

El judoca y entrenador de la Selección de Judo de Chubut, Héctor “Toto” Campos, dialogó con prensa de Chubut Deportes, sobre la preparación del equipo de cara a los juegos, que se desarrollarán en esa disciplina del 31 de octubre al 7 de noviembre, en la provincia de Río Negro.

“Estamos tratando de pasar la ola, porque estuvimos complicados con el tema de la pandemia, preparándonos con los chicos y tratando de superar este tiempo complicado para el deporte en general. Lo bueno que no paramos nunca, buscando las herramientas para no bajar los brazos. Fue complicado, porque acá en Comodoro Rivadavia, se usaron muchos gimnasios municipales como vacunatorios, entonces algunas veces las clases no estaban activas. Dentro de ese panorama, estamos tratando de armar un equipo competitivo”, comentó.

Luego se encargó de destacar el trabajo que realiza la disciplina en la ciudad petrolera, en las escuelas municipales y que son la base del equipo que se prepara para la Araucanía.

“Tengo la particularidad de trabajar en la preselección con chicos que son todos de Comodoro Rivadavia. Mandé la invitación a varios equipos de distintas ciudades de la provincia, que enviaron algunos chicos. Pero bueno, cuando le hemos mostrado el trabajo que estamos haciendo en Comodoro, me han pedido que los tenga en cuenta para hacer el desarrollo y no para participar de un evaluativo, por el bajo nivel o porque eran chicos que recién estaban empezando en la actividad. Históricamente la selección se armó con gente de Comodoro, pero más que nada por la manera de trabajar de los profesores y porque hay muchas escuelas municipales que funcionan con muchos alumnos. Entonces los talentos siempre aparecen”, aseguró.

Respecto a una evaluación de cómo están los equipos actualmente, dijo que “en este momento está todo muy parejo en masculino y femenino. Tengo un grupo de chicos que venían entrenando muy bien hace dos años y por toda esta pandemia, ya sea por contagio familiar o contacto estrecho se vieron perjudicados en sus posibilidades y se bajaron por el coronavirus”.

Visualizando con respecto a la Araucanía, que “es la primera vez que voy a ir con los chicos a competir, así que no sé dónde estamos parados. Por la pandemia hace mucho que nadie compite, lo que si vamos preparados, vamos entrenados, pero no le pongo la presión a los chicos que hay que ganar porque yo también fui competidor y se lo que es trabajar en equipo, cuando tenés que apretar, cuando no, y en este momento no estamos para eso. Lo que si estoy seguro es que los chicos van a dejar lo mejor que tiene cada uno”, afirmó.