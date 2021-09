El Gobierno pidió a los supermercados que no suban los precios

El Gobierno nacional convocó a las principales cadenas de supermercados y empresas de retail a una reunión este lunes para pactar una tregua hasta noviembre en los precios y de esa manera mantener el consumo a flote de cara a las elecciones, un objetivo que se busca impulsar a través de las últimas medidas oficiales.

El pedido de la secretaria de Comercio, Paula Español a los principales supermercadistas fue muy concreto: cuidar que no suban los precios. Ante la lógica pregunta hasta cuando la respuesta fue la que los empresarios temían: al menos hasta fines de noviembre. Al encuentro que duró un poco más de una hora participaron las principales cadenas de supermercados del país.

Esta respuesta de todas maneras no significa que después de esa fecha la Secretaría de Comercio esté muy dispuesta a relajar la política de autorización de precios. Es más, la funcionaria ya les anticipó que van a tener que ofrecer una “Canasta Navideña” con una lista de productos que en su momento determinará la Secretaría.

El ministro de Producción, Matías Kulfas, este lunes afirmó que la reunión es para continuar “trabajando y lograr que los salarios le ganen a la inflación”. También consideró que «los acuerdos de precios se han cumplido» y recordó que «en los casos que no cumplieron, aplicamos las medidas».

Sin duda, hoy la mayor preocupación oficial es que el paquete de medidas económicas que tienden a mejorar los ingresos de diversos sectores no termine siendo absorbida por los aumentos de precios. Al respecto, no dejó de preocupar que la inflación en septiembre nuevamente pueda ubicarse en el orden del 3%.

En la Casa Rosada explican que esta etapa se caracterizará por “escuchar y estar cerca de todos”. Justamente el presidente Alberto Fernández este fin de semana estuvo en contacto directo con gente en Dock Sud, Avellaneda actividad que repitió también este lunes por la tarde.

Hablando de escuchar este martes el ministro de Agricultura Julián Domínguez recibirá a los integrantes de la Mesa de Enlace.

Una de las preocupaciones en materia de precios sigue siendo el de la carne. El campo va al encuentro con la expectativa de lograr que se elimine el cepo a las exportaciones de carne.

A nivel oficial ni confirma ni desmiente este dato dando a entender que “algo habrá”, la especulación es que de mínima el sector cárnico se lleve una flexibilización al cepo. Ya que ánimo del gobierno es tener un dialogo productivo con el sector.

“Tengo el compromiso de escuchar y potenciar el camino del consenso con los productores ganaderos” habría dicho Domínguez para definir su accionar al frente de Agricultura.

Tiene la intención de “hablar cara a cara” con todos los actores entre ellos: los productores, Consejo Federal de Ministros, entidades, frigoríficos, supermercados, universidades, INTA y Senasa.

Para Domínguez el objetivo es que “todos participan para acordar y establecer pautas que beneficien al consumo interno” pero agrega “sin dejar de garantizar las exportaciones”.