Covid-19: confirmaron 90 muertes y 2.162 contagios en el país

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes 20 de septiembre que, en las últimas 24 horas, se registraron 90 muertes y 2.162 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el país acumula un total de 5.241.394 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 114.518

De los decesos reportados hoy, 55 son hombres y 35 son mujeres. Las provincias que más muertes registraron fueron Tucumán, Santa Fe y Neuquén con 16, 14 y 9 decesos, respectivamente.

A la fecha, se registran 27.719 casos positivos activos en todo el país y 5.099.157 recuperados.

Como sucede desde hace casi diez días, la cartera sanitaria no dio a conocer la cantidad de testeos realizados en el día ni el total de testeos acumulados, con lo cual, se desconoce la tasa de positividad. Voceros de Salud adjudican la faltante de este dato a un error de sistema entre la base del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y el impacto en el tablero de la sala de situación COVID-19. Explicaron que se está trabajando para solucionar el inconveniente.

Por otra parte, de momento en Argentina hay 1.440 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. La cifra más baja desde el 7 de agosto de 2020, cuando se reportaron 1.293 pacientes UTI. De acuerdo al parte epidemiológico, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 39,1% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 42,7%.

De los 2.162 nuevos contagios notificados esta tarde, 693 son de la provincia de Buenos Aires, 126 de la ciudad de Buenos Aires, 55 de Catamarca, 37 de Chaco, 40 de Chubut, 53 de Corrientes, 178 de Córdoba, 83 de Entre Ríos, 28 de Formosa, 14 de Jujuy, 209 de La Pampa, 5 de La Rioja, 60 de Mendoza, 25 de Misiones, 21 de Neuquén, 42 de Río Negro, 117 de Salta, 19 de San Juan, 10 de San Luis, 10 de Santa Cruz, 91 de Santa Fe, 25 de Santiago del Estero, 50 de Tierra del Fuego y 171 de Tucumán.

Mientras avanza el Plan Nacional de Vacunación, continúa el descenso sostenido de casos positivos de COVID-19. Ayer, con 622 contagios, el país registró la cifra más baja en 15 meses. Si bien se trató de un domingo, jornada en que se suelen reportar menos casos, desde el 1° de junio de 2020, cuando hubo 564 positivos, no se reportaba un número tan bajo.

La baja de contagios repercute, por supuesto, en las internaciones y en los fallecidos. En las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), por ejemplo, el país alcanzó valores que no se tenían desde agosto de 2020, es decir, desde antes del “pico” de la primera ola.

El viernes 17, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezó una reunión para reforzar acciones de vigilancia y control de brotes de variantes con directores de las áreas de Epidemiología y referentes de vigilancia y de los laboratorios de las jurisdicciones, integrantes del consorcio PAIS y expertos de ANLIS- Malbrán.

Al cabo del encuentro, la titular de la cartera sanitaria nacional se refirió a la situación de la variante Delta en el país: “En el contexto epidemiológico actual, Argentina presenta una disminución general del número de casos, internaciones y fallecimientos, con menos del 5 por ciento de detección de casos de transmisión local de variante Delta en vigilancia poblacional y conglomerado de casos, y entre un 70 y 80 por ciento de variantes secuenciadas en viajeros correspondientes a esa variante de preocupación”, dijo.

Los últimos datos oficiales muestran que, hasta la semana pasada, se habían registrado cuatro muertes y 415 contagios de esa cepa, que por el momento no es la variante dominante ni tiene circulación comunitaria en Argentina. De los contagios detectados, 373 corresponden a casos importados o relacionados con la importación y 42 a casos de transmisión local.