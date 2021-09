CONMEBOL se opone al Mundial cada dos años como lo sugirió FIFA

Este fin de semana, la CONMEBOL, se expresó a través de un comunicado acerca de la intención que sostiene la FIFA, el ente máximo del futbol mundial, de la organización de una Copa del Mundo cada dos años.

La imposibilidad de la organización en cuanto a calendarios, el hecho de que los seleccionados y CT tendrían menor cantidad de tiempo para trabajar en cuestiones tácticas, son algunos de los argumentos que el ente sudamericano explica en su resolución.

Con una serie de ítems, CONMEBOL expresó oposición

La CONMEBOL, el ente que rige los destinos del futbol sudamericano, se expresó este fin de semana a través de un comunicado sobre su no acompañamiento a la intención de FIFA de organizar una Copa del Mundo cada dos años.

El mismo indica que ante el proyecto de realizar la Copa del Mundo cada dos años, CONMEBOL, tras una ronda de consultas con referentes del fútbol sudamericano, considera oportuno manifestar su posición frente a esta iniciativa.

Entre algunos de los fundamentos, CONMEBOL asegura que cada dos años podría desnaturalizar la más importante competición de fútbol en el planeta, rebajando su calidad y minando su carácter exclusivo y sus actuales estándares de exigencia. La Copa del Mundo es un evento que concentra la atención y las expectativas de miles de millones de personas porque representa el punto culminante de un proceso de eliminación que dura todo el periodo de cuatro años y que tiene su dinámica y atractivo propios.

Asimismo asegura que de ser cada dos años la cita Mundial, supondría una sobrecarga prácticamente imposible de gestionar en el calendario internacional de competiciones. En las condiciones hoy vigentes ya resulta complejo armonizar los tiempos, cronogramas, la logística, la preparación adecuada de los equipos y los compromisos. La situación sería extremadamente más difícil con el cambio planteado. Podría poner en riesgo incluso la calidad de los demás torneos, tanto de clubes como de selecciones.

En tanto, teniendo en cuenta que en cada Mundial se convocan los futbolistas más talentosos, los técnicos más destacados y los árbitros más capacitados para determinar en una competencia leal y justa cuál es la mejor selección del planeta, CONMEBOL sostiene que esto no se puede lograr sin una preparación apropiada, sin que los equipos desarrollen sus cualidades y los técnicos diseñen y apliquen estrategias. Todo esto se traduce en tiempo, en entrenamientos, en planificación, en partidos.

Por esto, defiende la búsqueda de la excelencia en el campo de juego y apuesta por certámenes cada vez más competitivos y de la mayor calidad, indicando que no existe una justificación deportiva para acortar el periodo entre Copas del Mundo.

La organización que lidera Nicolás Domínguez, sin embargo, considera que para conseguir la aprobación de un cambio de esta naturaleza, se requiere un proceso amplio y participativo de consultas con todos los actores involucrados, dándose debates en el que sean consideradas todas las opiniones y criterios.

Por último, destaca que si bien CONMEBOL apoyó el proyecto en cuestión, análisis técnicos mostraron que es altamente inviable; por lo que teniendo en cuenta esto, ratifica su respaldo al modelo de Copa del Mundo vigente, con sus plazos y mecanismos de clasificación, por considerarlo coherente con el espíritu que animó a quienes concibieron y fundaron esta competición.