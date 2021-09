Con buena participación de jugadores, el CT del fútbol evaluó en Comodoro

Durante esta última semana, se realizó en la ciudad de Comodoro Rivadavia, un Evaluativo de fútbol, de cara a la preparación y conformación del Seleccionado Chubut de esta disciplina de cara a los Juegos Nacionales de la Araucanía.

Su entrenador, Juan Pablo Petronio, valoró la predisposición de la Liga petrolera, al indicar que “el apoyo de los clubes de Comodoro ha sido excelente”.

Petronio evaluó futbolistas comodorenses

El cuerpo técnico de fútbol masculino que encabeza Juan Pablo Petronio estuvo durante esta última semana en la ciudad de Comodoro Rivadavia, realizando un nuevo evaluativo para poder observar jugadores que puedan llegar a conformar las preselecciones chubutenses que se prepararán para los Juegos Nacionales de la Araucanía y Juegos Epade, respectivamente.

En charla mantenida con el área de Prensa de Chubut Deportes, el entrenador hizo un balance de estos evaluativos, destacando que “estoy muy contento por esta convocatoria que hemos realizado en Comodoro Rivadavia a través de la liga local, que ha tenido una gran predisposición, al igual que todos los clubes”.

“Ninguno de los chicos faltó a la cita y quedó demostrado un apoyo significativo a este trabajo que venimos realizando. El respaldo es muy importante, así que quiero agradecer todo eso”, enfatizó.

“El apoyo de los clubes ha sido excelente, por ejemplo la CAI que siempre me da el hospedaje, lo de Huracán, Jorge Newbery, Rada Tilly, Petroquímica, Stella Maris, que dieron un apoyo importante. La verdad, el respaldo es muy bueno, así que quiero agradecer todo eso y no olvidarme de ninguno”, aseguró

En referencia a como encontró en lo físico y futbolístico a los jugadores dijo que “a los chicos los encontré bien físicamente, se nota que los clubes ni bien tuvieron una apertura con el tema de la pandemia, pudieron volver a entrenar”.

En este sentido agregó que “el único inconveniente y que se genera en toda la región es la falta de competencia, esperemos que no nos juegue una mala pasada en este torneo de la Araucanía”.

Más adelante puntualizó: “En líneas generales estoy muy contento con todos los chicos que fueron y pudimos observar. En categoría 2004/05 fueron 28 y en categoría 2006/07 fueron 25. La continuidad del trabajo está prevista los días 20 y 21 del corriente mes, en la ciudad de Esquel”, afirmó.