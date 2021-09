Con Brown – Ferro destacados, comienza la 4° Fecha del Torneo 2021

Esta noche de viernes, comenzará a jugarse la programación de la 4° Fecha del Torneo 2021 de básquetbol de la ABECH.

El duelo entre el líder Guillermo Brown y Ferrocarril Patagónico será el destacado, en una jornada en la que también se medirán Deportivo Madryn frente a Racing y Huracán que recibirá a Germinal.

Salto inicial para la 4° Fecha del Torneo

Con tres partidos esta noche de viernes, se dará comienzo a la Fecha 4 del Torneo 2021 “Gustavo Monzani” de la ABECH, que contará con el juego de tres cotejos en mayores masculinos, dos de ellos en Puerto Madryn el restante en Trelew.

Se destaca el juego protagonizado por el líder de la divisional, Guillermo Brown, que recibirá a sus pares de Ferrocarril Patagónico en el Estadio “Benito García”, desde las 21:30 horas.

El equipo que lidera Marcelo Richotti puntea la tabla de posiciones con puntaje ideal, incluso logrado una contundente victoria ante “la Maquinita” en la primera rueda en condición de visitante. Dirigirán Mateo Dinamarca y José Luis Lugli.

En tanto, en el Estadio “Luján Barrientos”, el dueño de casa Deportivo Madryn, será anfitrión de su par de Racing Club de Trelew, a jugar también desde 21:30 horas y con Julio Dinamarca y Sosa como jueces.

En la ciudad de Trelew, en tanto, en el Gimnasio “Atilio Viglione”, el local Huracán jugará ante Germinal de Rawson, en idéntico horario y con Ávila y Monzani como árbitros.

Continuidad

Este sábado por la mañana, en tanto, jugarán un nuevo Encuentro de Minibásquetbol: los más pequeños, jugarán los cruces entre Huracán Vs Independiente, Racing Blanco Vs Germinal, Brown Blanco Vs Ferro Rojo y Ferro Azul Vs Brown Azul.

Desde las 10 horas se darán los cotejos que se extenderán hasta apenas pasado el mediodía, jugándose en Premini, Cebollitas y Mini.

En tanto, en horas de la tarde, tendrán protagonismo las divisionales Formativas: a partir de las 13:30 horas se darán los juegos de U15 para continuar luego con U13 y cerrar con U17, respetándose los mismos cruces del viernes en Mayores masculinos.

El día domingo, en tanto, será turno de la rama Femenina: jugarán en Mayores Femenino, Huracán – Germinal a partir de las 17 horas, partido válido por la 5° Fecha, mientras que en el Estadio “Luján Barrientos”, el Deportivo Madryn recibirá a sus pares de Racing, jugando desde las 9 horas en U17 para continuar luego con U13 y cerrando con Mayores a las 15:30 horas.