Chubutenses con campeonato en la cita patagónica

El pasado fin de semana, una delegación de jóvenes tenistas chubutenses, representantes de la ASOTENECH, fueron parte de un nuevo Torneo Regional de categorías Menores, disputado en el Club Deportivo Roca.

Fue una gran performance de los jovencitos de nuestra provincia: entre las damas, Guadalupe Marina en Sub12 y Agustina Díaz Fantilli en Sub10 por Equipos, junto a Josefina Parodi, fueron campeonas en sus categorías.

Podios para los jovencitos chubutenses en el Regional

El pasado fin de semana, se jugó en el Club Deportivo Roca, el 5° Torneo Regional de Tenis para categorías Menores, en un nuevo certamen al Nacional de la Asociación Argentina de Tenis.

De esta competencia, fue parte una numerosa delegación de jugadores representante de la provincia del Chubut, por parte de la ASOTENECH, siendo 30 los y las tenistas que dijeron presente.

En cuanto a su performance, fue realmente más que destacada, ya que se consagró campeona Guadalupe Marina de Trelew, en la categoría Sub 12 al vencer por 6/3 6/2 a Malena Molina (CIP).

En tanto, en la categoría Sub 10 Damas por equipos, se quedaron con el primer puesto Agustina Díaz Fantilli (de Puerto Madryn) y Josefina Parodi (de Esquel). En la misma modalidad, por Equipos Sub 10 Varones por equipos el 1er lugar fue para Lucio Vulcano y Emiliano Molero Bravo (ambos de Trelew). El segundo puesto fue para Ignacio Galdame y Bautista Sufritti.

Por parte de la divisional Sub 14 Damas en singles y dobles, la finalista fue Jazmín Silva Pratz (El Hoyo); mientras que en Sub12, por Equipos, nuevamente se coronó “Guada” Marina junto a Cipitria (CIP).

Lorenzo March y Tomás Atucha de Trelew, fueron finalistas de Dobles Varones Sub12, mientras que en Sub 16 Doble el finalista fue Julian Delfino (El Hoyo) .

En tanto, también se dio una destacada performance de Enzo Díaz Fantilli del Puerto Madryn Tenis, que compitió en la categoría Sub12 Varones, llegando a semis de Singles. Además, en las complementaria en Sub 12 damas, fue finalista Justina Lassaga y en la Sub 14 Varones, Estanislao Lassaga.

Una notable performance de los chubutenses en este Regional, no solo por los logros, sino también porque fueron parte de una competencia de la que participaron 130 talentos patagónicos y ellos demostraron allí su gran nivel.

El profesor delegado de la ASOTENECH fue Richard Pellegata.