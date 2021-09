Chubut adhirió al convenio nacional de transporte público gratuito por las PASO

Desde el Ministerio de Transporte de la Nación invitaron a aquellas jurisdicciones que no cuenten con el sistema, a adherir al convenio “Transporte Público Automotor Provincial de Pasajeros Urbano y Suburbano – Elecciones 2021”.

En tal sentido, fueron 19 las provincias que adhirieron al mismo: Chubut; Mendoza; Neuquén; Santa Fe; La Pampa; San Luis; Chaco; Salta; Misiones; Entre Ríos; Tucumán; Formosa; San Juan, Buenos Aires; Córdoba; Jujuy; Rio Negro; Corrientes y Catamarca. Además, suscribió el municipio de Ushuaia, Tierra del Fuego.

La iniciativa establece «la gratuidad las 24 horas para el transporte automotor y ferroviario urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional, y para aquellos servicios que no siendo de Jurisdicción Nacional se encuentren incorporadas al sistema SUBE», por lo que en el caso de la ciudad de Puerto Madryn, cuyo servicio de colectivos no cuenta con este sistema, no habrá servicio gratuito.

Además de las provincias que suscribieron al convenio, aquellas jurisdicciones que no se hayan adherido al mismo podrán prestar el servicio de manera gratuita, como ocurrirá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde el transporte subterráneo no tendrá costo durante el domingo electoral.