Candela y Manuel Velázquez, completaron su performance mundialista

Los palistas chubutenses Candela y Manuel Velázquez, completaron esta semana su participación nada más ni nada menos que en el Mundial de Canotaje disputado en Rumania.

La joven, culminó en el 13° escalón en U23 y Juniors, mientras que su padre, “Manolo”, corrió en Seniors.

Buen cierre de la performance Mundial de los Velázquez

Durante las primeras jornadas del Mundial de Maratón de Canotaje que se está disputando en Bascov, Rumania, corrieron las categorías Masters. Allí el chubutense Manuel Velázquez finalizó en el noveno lugar en la categoría K1 Máster, con un tiempo de 01:40:54.98, quedando a 00:12:56.26 del ganador, que fue el español Bernardo Sánchez que completó la prueba en 01:27:58.72.

La prueba del torneo llamado «Masters Canoe Marathon World Championships» constó en una distancia de 18 kilómetros y con cuatro acarreos.

Luego, “Manolo” compitió en K2, prueba en la que finalizó en cuarto puesto.

Y este jueves comenzaron a competir los Seniors en todas las categorías, como así también los U-23 y los Juniors, prueba en la que compitió Candela Velázquez, quien también participó en la misma distancia que su padre.

Lamentablemente Candela sufrió una lesión en un tobillo durante uno de los entrenamientos los días previos, que estuvo a punto de dejarla fuera de la competencia.

Sin embargo, con mucho amor propio la chubutense se presentó pese a las molestias en la prueba de K1, para recorrer un total de 18 kilómetros y 4 acarreos.

Finalmente Candela pudo completar el recorrido en 01:38:22.88, ocupando la 13° posición entre 25 participantes dentro de la categoría Juniors.

Balance positivo

En diálogo con “Manolo” Velázquez, padre y entrenador de Candela, explicó tras la prueba que “tuvo una lesión en el tobillo y pensamos que no llegaba. Largó igual y venía junto con el pelotón, pero después del primer acarreo, en la segunda vuelta ya se le intensificó el dolor y se le inflamó mucho, lo cual la complicó mucho para correr, pero bueno, al menos pudo completar la prueba”.

Agregó en este sentido que “en el agua recuperaba porque remando no sentía molestias y estaba al ritmo de sus rivales, pero en el acarreo las demás volaban y ella lo hacía casi caminando, entonces perdía tres o cuatro posiciones”, graficó.

Sin embargo, pese a este percance consideró que el balance es positivo: “creo que hizo un gran campeonato por lo que fue el trabajo en el agua, donde casi no hubo diferencias con las demás. Veníamos a ver en qué nivel estaba ella y en el agua ya sabemos que está al mismo ritmo que las europeas. Esto fue experiencia y el año que viene ella seguramente estará mucho mejor, por ello nos volvemos más que conformes con su actuación”.