Campazzo y Deck tuvieron el Media Day con sus equipos

Alistándose para la próxima temporada de la NBA, están las franquicias participantes de la competencia, entre quienes están los jugadores argentinos Facundo Campazzo por los Denver Nuggets y Gabriel Deck por Oklahoma City Thunder.

Ambos jugadores, tuvieron su jornada de Media Day, como así también fueron parte de las conferencias de prensa. En tanto, Luca Vildoza, jugador de los NY Knicks aún no pudo sumarse a los entrenamientos por su lesión.

Los argentinos cuentan los días para la nueva Temporada NBA

El base de la Selección Argentina, el cordobés Facundo Campazzo participó del Media Day con los Denver Nuggets el pasado lunes, actividad previa para la disputa de, en su caso, la segunda temporada en la NBA.

Los Nuggets, vale destacar, jugarán el próximo lunes 4 su primer amistoso, ante los Clippers, el primero de cinco que también incluirá un duelo contra Leandro Bolmaro, otro argentino en la máxima competencia mundial y Minnesota Wolves. La fase regular la comenzará el 20 en Phoenix.

“Facu” también formó parte de la conferencia de prensa y se expresó con respecto a su rol en el equipo, cómo pasó su tiempo libre de vacaciones y mucho más. Consultado por Jamal Murray quien todavía no tiene fecha de regreso, explicó que “no me juega en la cabeza ser suplente o titular, intento prepararme de la misma manera. Trataré de estar listo para cualquiera de las dos opciones. Quiero aprovechar todas las situaciones que tenga en esta temporada».

Luego, el argentino confesó que lo que más le costó al llegar a la NBA fue la distancia desde la línea de triples y que aprovechó estas semanas para descansar con la familia.

Además, aprovechó para elogiar a Nikola Jokic: «Él se ve muy bien. Estaba acá trabajando antes de que yo llegara. Es un profesional, entrena mucho y estoy muy feliz por eso”

En tanto, en el caso del santiagueño Gabriel “Tortu” Deck, fue parte del Media Day de su franquicia, los Oklahoma City Thunder, que también tuvo lugar el día lunes y que lo tuvo al alero hablando en la conferencia: “estuve un poco nervioso los primeros diez juegos, pero eso me ayudó a desarrollarme y aprender cómo funciona el equipo, así que estoy emocionado por la próxima temporada. Trabajaré duro para poder seguir en esta liga”, dijo el basquetbolista argentino.

Asimismo, el formado en QUIMSA habló sobre lo que ocurrió con Barcelona: “esos rumores no eran ciertos. Siempre fue mi plan estar con el Thunder”, aclaró; culminando en cuanto a su rol en el equipo que “haré lo mismo que he hecho en todos los equipos: jugar duro y defender. Y estar ahí cuando el equipo me necesite”.

¿Qué pasará con Luca?

En tanto, mientras sus colegas argentinos y todas las franquicias NBA han iniciado con los trabajos de pretemporada, el armador Luca Vildoza aún no lo hizo, lo cual se pudo saber a través de las redes de su equipo, los New York Knicks.

La institución publicó el plantel que inició los entrenamientos y entre ellos no se encontraba Luca Vildoza: el joven, aún tiene bota en su pie y se recupera de su lesión, según palabras a la prensa de su entrenador, Tom Thibodeau.

Vale destacar que el ex Baskonia tiene una lesión en el talón de un pie que le provoca dolor en toda la planta del pie.

El base se verá con uno de los médicos más renombrados de Nueva York para decidir cómo sigue su recuperación. Entre las opciones, una de las más probables es la operación, por lo que decidirán también dónde se realizará la intervención quirúrgica. En caso de decidir por esta opción, los Knicks lo cortarían, más allá de que la franquicia lo está apoyando mucho con la recuperación de su lesión. Tienen tiempo hasta el 19 de octubre para decidir si lo mantienen o lo cortan.

Las opciones, en caso de ser cortado, están puestas en fichar por alguno de los equipos que anteriormente mostraron su interés antes de fichar por los Knicks, indica el sitio web especializado en el deporte de “la Naranja”, BasquetPlus.