Argentina vuelve a Brasil en búsqueda de puntos

Por la 6° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022 por la CONMEBOL, este domingo a las 16 horas de nuestro país, la Selección Argentina visitará a su clásico rival de Brasil.

El partido, se jugará en el Estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, contando con el arbitraje de Jesús Valenzuela de Venezuela y con la presencia de público, siendo 1.500 los invitados. Los dirigidos por Scaloni, buscarán sumar para continuar como escoltas de la “verdeamarelha”.

La selección campeona de América quiere ganar en tierras cariocas

En cuanto al presente de los equipos, vale destacar que Brasil llega como líder de la competencia, con 21 puntos en siete cotejos, puntaje ideal y registrando una victoria como visitante ante Chile.

Por parte de la Argentina, los dirigidos por Lionel Scaloni son sus escoltas, con 15 unidades, habiendo triunfado en cuatro partidos y empatado tres. El pasado jueves, ganaron en su juego en Caracas, por 3 a 1, ante el anfitrión Venezuela.

Últimos duelos

La última contienda entre Argentina y Brasil data del 10 de julio de este año, y sí, el resultado es historia: 1-0 con un golazo de Ángel Di María para obtener la Copa América en el Maracaná. Hoy, entonces, nuevo capítulo de esta reñida rivalidad, que siempre tiene un condimento aparte.

Argentina venció a Brasil en los últimos dos partidos por todas las competencias. No supera al ‘Scratch’ en tres encuentros seguidos desde las cuatro victorias entre marzo de 1940 a diciembre de 1945. Sin embargo, la Albiceleste nunca le ganó a Brasil en tierra brasileña en Eliminatorias (1E 3D).

Brasil nunca perdió como local por Eliminatorias Sudamericanas en 57 partidos disputados (45V 12E). Lleva ocho juegos sin recibir goles en casa: si no encaja será el primer equipo en la historia en hilar nueve encuentros como local con la valla invicta en la historia de la competencia (8V).

Argentina lleva seis partidos sin caídas jugando como visitante en Eliminatorias Sudamericanas (4V 2E). Si no pierde será su intervalo más largo sin perder en esta competición desde que hiló ocho sin tropiezos entre septiembre de 2000 y octubre de 2003.

Los iniciales

En cuanto a los equipos iniciales de una y otra Selección, en lo que respecto a la Argentina, su entrenador Lionel Scaloni no lo confirmó, pero si será de la partida Lionel Messi, recuperado del fuerte golpe sufrido por el defensor venezolano Martínez.

Aunque hay algunas dudas, el titular argentino seria: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Por parte del equipo local, dirigida por Tite, alistaría con Weverton; Danilo, Militão, Miranda, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães o Gerson, Lucas Paquetá; Vinícius Junior o Éverton Ribeiro; Neymar y Gabriel Barbosa

FÚTBOL – ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2022

Fecha 6- Domingo 5 de septiembre

16.00 Brasil – Argentina, en Sao Paulo (hora argentina)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Asistente 1: Tulio Moreno (Venezuela)

Asistente 2: Lubin Torrealba (Venezuela)

Cuarto árbitro: Carlos Betancur (Colombia)

VAR: Jhon Ospina (Colombia)

AVAR: Jhon León (Colombia)

PROGRAMACIÓN

18.00 Ecuador -Chile, en Quito

19.00 Uruguay -Bolivia, en Montevideo

19.00 Paraguay -Colombia, en Asunción

22.00 Perú -Venezuela, en Lima