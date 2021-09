Argentina superó las 112.000 muertes desde que comenzó la pandemia

El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que en las últimas 24 horas fueron reportados en todo el país 5.328 nuevos casos de coronavirus y otras 194 muertes.

De acuerdo con el parte oficial difundido esta tarde, el total de muertes hasta el momento es de 112.005 mientras que la cantidad total de casos ya llega a 5.190.948 Del todal de casos 200.844 aún están cursando la enfermedad, mientras que 4.878.099 pudieron recuperarse.

Los testeos

En las últimas 24 horas, según indica el reporte, se han hecho 98.950 pruebas de coronavirus, de modo que desde que comenzó la pandemia se han hecho 22.216.037.

Inmunizaciones

Los inmunizados con la vacuna de Moderna presentan el doble de anticuerpos que los que reciben las inyecciones de Pfizer y BioNTech, según un estudio revisado por pares publicado este lunes en The Journal of the American Medical Association (JAMA).

«Este estudio ha demostrado una inmunogenicidad humoral significativamente mayor de la vacuna SARS-CoV-2 mRNA-1273 (Moderna) en comparación con la vacuna BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), tanto en participantes infectados como no infectados, y en todas las categorías de edad», afirman los autores de la investigación.

Los hallazgos apuntan a que la cantidad de principio activo en las dosis y el intervalo que hay entre la primera y la segunda inyección podrían jugar un papel importante en la diferencia de las respuestas inmunitarias.