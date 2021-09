AFO celebró en casa ante Alumni

Por 1 a 0, por el encuentro postergado de la Fecha 5 del Torneo Apertura “Jacinto Rey” de la Liga del Valle del Chubut, Alianza Fontana Oeste derrotó por 1 a 0 a su par de Alumni y festejó quedarse con el “clásico”.

Marcelo Ramírez, a los 36 minutos del segundo tiempo, marcó el tanto del triunfo de los dirigidos por Cristian Heras. Con este resultado, el club del barrio Jardín Gobernador Fontana se reacomoda en la tabla de posiciones y busca en la segunda rueda sumar para ingresar a la próxima instancia.

“El Clásico” fue para Alianza

En una agradable jornada de sábado, aunque ventosa, se jugó en el barrio jardín Gobernador Fontana, una nueva edición del “Clásico” entre el conjunto local de Alianza Fontana oeste ante Alumni.

Se trató del cotejo valido por la 5° Fecha del Torneo Apertura “Jacinto Rey” de la Liga del Valle del Chubut que había sido postergado días atrás y que se reprogramó para este fin de semana contando con la particularidad de la presencia de ambos públicos: es decir, hinchadas “azulgranas” e hinchada “Carbonera”.

Fue victoria para el equipo anfitrión, por 1 a 0, con el gol anotado a los 36´minutos del segundo tiempo por el lateral derecho Marcelo “Chelo” Ramírez, que ingresó en el complemento y que coronó su buena performance con la definicion para el tanto del triunfo y festejo de su equipo y todo el barrio.

El primer tiempo, tuvo algunas chances, aisladas, para una y otro equipo, que no logaron definir con claridad y en la segunda parte, Alumni contó con una llegada ante el golero Magallanes al minuto de juego pero el mediocampista Garino no pudo definir bien.

Nuevamente, desde un tiro libre su oportunidad “Puchi” Garino pero el arquero respondió sacando al tiro de esquina, y luego un cabezazo del primer zaguero central que pegó en el travesaño y se fue desviado.

AFO, se acomodó con el paso de los minutos y generó peligro en el área rival, tal es así que marcó el gol, pero el línea levantó la bandera y cobró off side claro. Luego, llegó otra nueva oportunidad para el conjunto que comanda Cristian Heras, que remató Nahuel pero se fue por encima del travesaño, hasta que a los 36´concretó en una jugada confusa, luego que del golero visitante sacara el remate de uno de sus compañeros, Ramírez no perdonó y sentenció el 1 a 0 que sería el final.

De esta forma, “AFO” se reacomoda en la tabla de posiciones y ahora suma 5 puntos, saliendo el último escalón e igualando la cantidad de unidades de Deportivo Madryn, Guillermo Brown y Alumni; y teniendo la próxima fecha a jugarse el miércoles venidero, la visita del líder de la Zona A, JJ Moreno.

Por la 7°

En tanto, se jugaron los partidos correspondientes a la 7° Fecha de este certamen, donde se destacó otro «clásico» pero el de la ciudad de Rawson, entre Defensores de La Ribera y Germinal, que terminó igualado en 0.

En Trelew, por su parte, jugaron Huracán y Racing, que también sellaron el empate, por 1 a 1.