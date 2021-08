Violento intento de desalojo en las 1.008 de Comodoro Rivadavia

Un conflicto vecinal entre el propietario de un inmueble ubicado en las denominadas 1.008 Viviendas y sus inquilinos derivó en un foco de tensión cuando este fin de semana, el dueño intentó irrumpir por la fuerza para volver a tomar posesión de su departamento, protagonizando un fuerte cruce de acusaciones con los moradores del lugar.

Un equipo de Canal 9 estaba en el interior del inmueble entrevistando a la familia que ocupa el domicilio cuando intentaron ingresar por la fuerza, y los “inquilinos” pusieron camas de barricadas para impedir el desalojo.

Se trata de un conflicto entre vecinos, ya que no hay contratos de arrendamiento de por medio, sino que se fue un “alquiler de palabra”, y ante presuntos incumplimientos a esos acuerdos entre particulares, el dueño de la propiedad reclamó la salida de los ocupantes, los cuales se resisten a dejar el lugar, al menor por el momento.

Solange, la mujer que junto a otras personas viven en el departamento dijo que “el viernes vino personal de la Comisaría 5ta porque el dueño vendió la casa y quiere que nos retiremos, pero no tenemos lugar adonde ir. Después vino y nos cortó el gas y nos quiere sacar por la fuerza”, relató.

En tanto, Martín, el propietario del departamento contó que habían llegado a un acuerdo de palabra, donde los inquilinos “se hacían cargo de los servicios, y ya me deben un mes de alquiler y ahora pido que me lo devuelvan”.

Asimismo, denunció que “son pibes drogados que amenazan de muerte a los vecinos, y yo no quiero tener problemas con los vecinos. Yo estoy peleando por lo mío, a mí me costó el departamento”, al justificar su intención de sacar por la fuerza a los ocupantes.

“Ellos se tenían que retirar el día 15. Ahora están solicitando una casa para usurpar desde sus facebooks. La policía me dijo que tienen antecedentes de usurpación de domicilios”, agregó en declaraciones a Canal 9.