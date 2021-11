Vildoza jugará la Summer League con NY Knicks

El jugador marplatense Luca Vildoza, hoy en día en Tokio jugando los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina, continuará ligado a los New York Knicks para jugar la Summer League.

La convocatoria al armador ex Quilmes, se conoció este lunes, luego de que la franquicia neoyorquina lo incorporara dentro de los citados a participar del evento que se iniciará el venidero fin de semana.

Vildoza convocado por los Knicks para jugar la liga de verano

La Summer League dará inicio el domingo y Luca Vildoza fue confirmado en la plantilla que los Knicks presentaron para el torneo que se desarrollará en Las Vegas, Estados Unidos, por lo que al finalizar los Juegos Olímpicos se uniría al equipo, en una competencia que seguirá hasta el 17 de este mes

Con 1,91 metros y 86 kilos, Vildoza tiene un gran tamaño para un solo lugar y lo que puede seducir a Tom Thibodeau es que Luca sobresale en el lado defensivo. Es una plaga contra los guardias rivales y tiene una habilidad especial para quitar pelotas, como lo demuestran sus 1,5 robos en la última temporada con Baskonia y los 1,3 en Tokio.

En un equipo como los Knicks que mantuvo el tercer rating defensivo más bajo de la NBA (108,2) y la mejor defensa de toda la liga en menos puntos permitidos (apenas 104,7), el argentino podría encontrar un espacio con esfuerzo y agresividad atrás.

No solo eso, el perfil de anotador que requiere un guardia de la actualidad también se soluciona con Luca, quien, a pesar de que en los Juegos Olímpicos todavía está luchando por encontrar su mejor versión, promedió 10,5 puntos y 3,4 asistencias en la 2020/21, lanzando a un 37,6% en triples, 81,0% en libres, 54,9% en tiro verdadero y 51,3% en efectivo.

Vildoza es realmente bueno manejando el balón en el pick and roll, algo que a los Knicks les costó poner en marcha con consistencia en su serie de playoffs contra los Hawks, y presenta una amenaza mucho mayor como tirador en comparación con Rose, Payton y Ntilikina, los tres guardias que utilizó Nueva York en la 2020/21 y que terminan sus contratos.

Por otro lado, Luca tiene un acuerdo similar al de Gabriel Deck con los Knicks, debido a que también firmó un contrato no garantizado hasta la 2023/24 por si su acuerdo para la próxima temporada se confirma, el base estaría ganando 3,47 millones de dólares en la 2021/22, pero todavía los neoyorquinos seguirán evaluándolo, especialmente en los Juegos Olímpicos y la Summer League.

Finalmente, los guardias que compartirán equipo con él en la Liga de Verano serán Immanuel Quickley, Rokas Jokubaitis, Miles McBridge, M.J. Walker y Wayne Selden. De todos ellos, solo el primero tiene contrato para hasta 2024 y el segundo fue seleccionado en el último Draft por los de la Gran Manzana, pero, según diversas fuentes, volvería a Barcelona al terminar el certamen.