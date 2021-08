Tras más de un año sin entrenos, la Escuela Madrynense regresa a las prácticas

Esta semana, fue confirmada la posibilidad del regreso a las prácticas de las distintas categorías de la Escuela Madrynense de Voley, institución portuaria tradicional en el desarrollo de esta disciplina.

Vale destacar que el club de Puerto Madryn, sostuvo su actividad en modalidad Beach durante meses, afrontando así la imposibilidad de cumplir con los entrenamientos en salón que la pandemia y sus restricciones le imponían. Ahora, la Escuela N° 775 cederá su SUM para recibir este deporte.

Vuelta a los entrenaos

La Escuela Madrynense de Voley, anunció esta semana que retornará a las prácticas, contando ya con la autorización para contar con los entrenamientos en la modalidad salón, instancia que desde marzo de 2020 no puede desarrollar ante el avance de la pandemia COVID-19 y las restricciones que esto le impone al club.

Ahora, se ha anunciado a la Escuela N°775 como nuevo esceanrio de los entrenamientos en el SUM de esta institución educativa pero cumpliendo con modalidad de prácticas en burbujas sanitarias, en diversos días y horarios, divididos por categorías.

Los entrenamientos, se realizarán durante los días lunes, miércoles y viernes, siendo para las divisionales Mini y Sub-14 Varones, los horarios de 18 a 19:30 horas. En tanto, entrenarán de 19:30 a 21 horas, la categoría Iniciación y Sub14 Mujeres.

En tanto, Libres tanto en rama femenina como masculina, entrenarán desde 21 a 22:30 horas.

Los entrenamientos de la Escuela Madrynense de Voley en modalidad salón, se desarrollarán bajo un estricto protocolo sanitario, que busca resguardar el contagio de COVID-19.

El mismo, indica que cada jugador/jugadora deberá proveerse de agua (no se pueden compartir botellas), que antes y después del entrenamiento deberá dejarse puesto correctamente barbijo o cubreboca y nariz.

Asimismo, cada jugador/jugadora podrá llevarse una toalla la cual no deberá ser compartida con sus compañeros/as ; siendo además de carácter imprescindible contar con alcohol en gel o solución sanitizantes personal.

Además, deberán sostener el distanciamiento social de 2 metros.

Vale recordar que desde que el desarrollo de la pandemia en nuestro país y las diversas restricciones entre las que se imponía el cierre de actividades deportivas, incluso la imposibilidad de utilizar los espacios comunes educativos como SUM por ejemplo, la Escuela Madrynense debió sostener sus entrenamientos en modalidad beach, entrenándose en la costa portuaria cuando la condición climática así lo permitiera. El no tener su ´propio espacio físico ni su gimnasio, condicionó a la Escuela de voley local de seguir cumpliendo con sus trabajos.