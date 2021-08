The Wild: La leyenda del Rock – Parte 26

Julio de 1975: Se disipa Smog

No somos quienes para juzgar a Patsy a la distancia, ni pretendemos hacerlo. Tampoco tenemos intenciones de hacer, gratuitamente, leña del árbol caído. Respetamos a Patsy como una fantástica mujer, muy deseable por los hombres, y muy libre tanto en sus pensamientos como en sus acciones. Pero es nuestra obligación contar la historia tal como la sabemos. Poco tiempo después de su ruptura con Smog, Patsy se unió como integrante muy activa de la vanguardia del feminismo californiano, expresando en el arte (era pintora de cuadros muy originales y comprometidos) sus pensamientos, su ideología avanzada en materia de género y su lucha por la liberación de las mujeres.

Además, probablemente ella no fuera tan accesible, y era una gran verdad que amaba profundamente a Smog. Lo más probable es que aquella tarde Patsy se había pasado largamente en la ingesta de cerveza y drogas, y al verla bajo un estado de delirio y de abandono de su cuerpo y mente post-consumo de heroína, Frank aprovechó la oportunidad para, sin ningún esfuerzo y sin ningún tipo de códigos morales y de amistad, llevarse al amor de la vida de su amigo, y hacer con ella todo tipo de actos lujuriosos.

Más tarde, mientras lo reporteaban para la CNN, Frank declararía: “le hice un favor al pescado de Smog”. Pero esta justificación, para muchos, no fue suficiente.

Volviendo al relato, un rato más tarde Smog despierta de su modorra psicodélica y lo primero que hace, como siempre, es buscar a Patsy, pero no la encuentra. Les pregunta al resto, que no habían visto ni sabían nada, todos estaban atiborrados de drogas, incluso Al, el representante, no se encontraba en su mejor momento de lucidez.

Smog, preocupado, desesperado, salió de inmediato a buscarla, era la primera vez, desde que la había conocido, que Patsy no se encontraba a su lado.

Luego de dar varias vueltas por la zona de la ciudad cercana al hotel, volvió a entrar y decidió ir a verlo a Frank.

Sin golpear, como era habitual, abrió la puerta y ¡Sorpresa! Frank y Patsy estaban teniendo una sesión de sexo salvaje arriba de la alfombra.

Smog se encegueció, la furia invadió todo su ser. Sin decir nada se arrojó sobre ambos, apartó a Patsy de un empujón (del susto y al ver que la situación ya estaba fuera de control, Patsy se envolvió con una toalla y salió corriendo de la habitación) y se tomó a golpes con Frank.

Continuará…

Por Carlos Alberto Nacher

