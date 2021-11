Scola se retiró de la Selección con el reconocimiento y amor de sus pares

Minutos antes del final del encuentro que fue derrota de la Selección Argentina ante Australia y eliminación de Tokyo 2020, el jugador Luis Scola fue reemplazado en el parquet y fue su última presentación con la camiseta “celeste y blanca”.

El juego, se detuvo por algunos minutos, ya que no solo sus compañeros, sino también sus rivales australianos, como así también CT y periodistas acreditados, se no dejaron de reconocer con intensos aplausos, la extensa carrera del jugador.

Despedida con el amor y respeto de sus pares: “Luifa” dijo adiós

Fueron 22 años de carrera a la par de la Selección Argentina, esa camiseta con el N°4 que el basquetbolista Luis Scola defendió con honores hasta este martes en la mañana nacional, en lo que fue caída y eliminación de Tokyo 2020 para el equipo nacional.

“Luifa”, capitán del equipo desde hace años, emblema y el último eslabón de la denominada “Generación Dorada”, dijo adiós a su carrera con la Selección tras disputar cinco Juegos Olímpicos (del 2004 al 2021), cuarto máximo anotador de siempre (578 puntos) y dos medallas (oro 2004 y bronce 2008).

Asimismo, participó de cinco Mundiales (del 2002 al 2019), segundo goleador histórico (716 puntos) y dos subcampeonatos, consiguiendo nueve medallas en el continente y máximo anotador con 1041 puntos.

En estos 22 años vistiendo la “celeste y blanca”, Scola ha disputado en total 22 torneos, 173 partidos y 2857 puntos, siendo goleador de la historia del equipo nacional.



Post partido ante Australia, el último de su performance con la Argentina, Scola indicó que “me voy en paz. Intenté apartarme de todo, este último año, pero se me vino todo de golpe. Intenté mantener la compostura todo lo que pude. Tener el respeto de tus contrincantes es, quizás, el elogio final, el elogio más grande que hay”.

“Me voy muy contento, me voy en paz», confesó.

Consultado por su legado, el jugador surgido de Ferrocarril Oeste, fiel a su estilo, fue modesto y humilde, pero sentenció que “nunca nadie me va a decir que no trabajé. Con eso ya estoy bien, estoy tranquilo, estoy en paz”.

“Quería llegar a hoy de esa manera, dormir ayer pensando en que nadie nunca va a poder decir que yo no estaba preparado. No se que le di a la Selección, siento que le di mi máximo compromiso, mi máximo esfuerzo, los mejores años de mi vida”, afirmó.

En cuanto a lo que se viene, el capitán nacional indicó que “hay que replantearse todo, es una época de cambios, para mí son muchos cambios que se vendrán. No tengo un plan, vamos a ver, tengo un par de cosas para hacer en el futuro pero veremos. Ahora me voy de vacaciones y veremos”.

Por su parte, uno de los referentes de la Selección Nacional, Facundo Campazzo, aseveró que “Luis nos ha empujado a nuestra mejor versión. Creyó siempre en nosotros evitando comparaciones con la Generación Dorada. Es una leyenda y estoy orgulloso de haber compartido todos estos años a su lado. Sólo queda agradecerle… Para siempre…”, dijo el base con lagrimas de emoción.

“Estamos con bronca, pero intento pelear con eso y pensar en lo que sigue”, explicó con respecto a la actuación del seleccionado en Tokyo 2020, sumando que “toca dar vuelta la página. Espero pasar tiempo con la familia y recuperar la cabeza. Hemos dado pelea».