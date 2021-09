Ruckauf advierte que la ampliación de la plataforma chilena viola dos tratados internacionales

Hace unos días se conoció la intención del gobierno chileno de ampliar su plataforma marítima sobre territorio argentino, lo cual generó preocupación en lo diplomático, teniendo en cuenta los tratados firmados por ambos países en el año 1984. El ex canciller de la Argentina, Carlos Ruckauf, se refirió al tema en Canal 9 de la Patagonia, y recordó que ambos países «estuvieron al borde de la guerra por este conflicto y el Papa Juan Pablo II intervino logrando que se depusieran los ánimos de combate y finalmente se firma el Tratado de Paz y Amistad. Y el último acuerdo se firmó en 1998 por los hielos continentales».

En este contexto, el ex vicepresidente de la Nación, aseguró que «ambos convenios fueron violados por el presidente Piñera, porque, en un caso, avanzan sobre nuestra plataforma y, en el otro, avanzan sobre los hielos continentales».

Ruckauf aseguró desconocer los motivos por los que Piñera realizó esta acción, pero no dudó en afirmar que «hay que protestar, hay que discutir, hay que evitar conflictos mayores, pero no hay que callarse la boca ni aceptar esto, porque, en el Derecho Internacional, el que acepta calladamente va dando derechos que el otro después utiliza en los organismos internacionales».

Por último, Carlos Ruckauf recordó que «Chile tiene conflictos con Perú, con Bolivia y ahora ha abierto un conflicto con la Argentina y son todos conflictos de límites».