Reclaman que un ingresante a la Policía gane 100 mil pesos

Julio Moreyra y Claudio López, integrantes del Consejo de Bienestar Policial, estuvieron esta mañana en Rawson para entregar una nota en Jefatura y en Casa de Gobierno, reiterando los reclamos que vienen realizando. «Nosotros en marzo habíamos solicitado un aumento del 75 por ciento, pero después de algunas reuniones llegamos a la conclusión de que un agente ingresante no puede ganar menos de 100.000 pesos y no estamos exagerando. Yo le pido al ministro y a los gobernantes que piensen en el policía, ellos hacen mucha campaña política pero el policía se está muriendo de hambre», expresó Moreyra, quien representa a los retirados dentro del Consejo de Bienestar Policial.

«Estamos peor»

Los representantes fueron recibidos por el ministro de Gobierno, José María Grazzini, con quien mantendrán una reunión el miércoles que viene. «Me están llegando denuncias de todos lados porque el personal está recargado de servicios, cuando nosotros firmamos un acta en 2018 donde se sacaban esos recargos para que el personal pueda gozar de las 48 horas de descanso. Se siguen violando los mismos derechos que desde el principio, o sea que, en vez de estar mejor, estamos peor», expresó López.

Sin insumos

Además de la cuestión salarial, el tema insumos y vestimenta también será motivo de discusión. En ese sentido, Moreyra contó que «hay personal al que no le han dado borcegos en más de cinco años. A la mitad de la Policía no le han dado uniforme, no hay armamento, no tienen patrulleros. Una de las comisarías de Madryn estuvo sin calefacción casi todo el invierno. Yo no se dónde está la mejoría que el ministro Massoni dice que tiene la Policía».