Perata le niega un cargo docente especial a Juntos Podemos

La Asociación Civil Juntos Podemos, que trabaja con adolescentes y adultos con discapacidad, viene reclamando hace diez años que el Ministerio de Educación le otorgue un cargo docente para poder llevar adelante sus talleres de manera más eficaz. Recientemente la ministra Florencia Perata rechazó el pedido de Juntos Podemos y le niega un docente so pretexto de la emergencia dictada en la Provincia.

Mónica Pellizzari, presidenta de la institución, contó que «Juntos Podemos se forma a partir de una inquietud de un grupo de padres de la Escuela 528, cuyos hijos egresaban y no sabían dónde iban a continuar contenidos. Por lo tanto se pensó en crear una asociación civil sin fines de lucro en el año 2011».

Necesidad de recursos humanos

Desde su creación hasta el día de hoy, la asociación mantiene tres talleres: vivero, con producción de plantas y árboles; carpintería y cocina con capacitación continua y producción, a los que asisten un total de 30 jóvenes. «Son pocos los recursos humanos que tenemos que coordinen esos talleres. La Municipalidad nos da 15 horas profesor para cada coordinador de taller y ahí nos quedamos». En este contexto, Juntos Podemos necesita que el Ministerio de Educación le asigne un docente, pedido que vienen realizando desde hace diez años: «En 2011 empezamos a solicitar algún cargo docente, porque si nosotros no tenemos capacitación continua la producción no es posible, hay mucho de docencia y nos parecía bueno seguir solicitándolo».

Desgaste

Cada vez que Juntos Podemos eleva una nota solicitando un cargo de docente especial, la respuesta es no: «La última vez que nos contestaron dijeron que hay una resolución por el tema de la emergencia económica que no lo permite. También pedimos comisiones de servicios para el programa de Empleo con Apoyo y también lo negaron», completó Analía Manocchio, secretaria de la institución. Así las cosas, este miércoles tendrán una reunión con el supervisor de Educación Inclusiva al que le debieron presentar una carpeta para ver qué respuesta tendrán esta vez. «Todo esto nos genera un desgaste enorme, que lo podríamos utilizar en otra cosa. Los recursos humanos del Estado son nuestros y que las administraciones no vean esto da bronca».