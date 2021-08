Para subir a los cruceros se deberá estar 100% vacunado

Luego del anuncio oficial que desde el 20 de octubre se volverá a permitir la actividad de los cruceros de turismo, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), Ricardo Sosa, sostuvo: “Sabíamos que era un gran desafío trabajar en este contexto de pandemia, por eso desde el primer día, con un gran esfuerzo de los sectores público y privado de Argentina, nos propusimos reactivar la actividad turística para retomar lo más rápido posible los niveles que teníamos pre pandemia una vez que la situación sanitaría lo permita. Hoy ya podemos decir que esperamos tener una gran temporada de cruceros. El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, ya había anunciado el 6 de agosto el Plan de Recuperación de Argentina por etapas y este anuncio de la reapertura de la temporada de cruceros marca los lineamientos de esa recuperación y una referencia en Latinoamérica.

Volver, pero cuidados

Los turistas que suban a los cruceros deberán mantener varias y estrictas medidas de seguridad, detallaron desde el ministerio de Turismo. Mantener el distanciamiento social, ventilar los espacios cerrados, realizar desinfecciones diarias son algunas de las recomendaciones para tener la mejor experiencia a bordo.

Además, según el Anexo 1 de la Decisión Administrativa 834/2021 se resalta que, tanto pasajeros como tripulación, para identificar posibles casos de COVID-19 antes del viaje, deberán presentar un cuestionario de la Declaración de Salud del Viajero y/o complementarios y control de temperatura a toda persona; un testeo PCR en un máximo de 72 horas antes del viaje; aunque aclaran que quienes vienen en el buque no deben realizar el PCR, solamente deben hacerlo las personas que abordarán en el buque en el territorio nacional; y registros de síntomas para todas las personas que aborden el buque.

Por otra parte, remarcaron que solicitarán a todas las personas que embarquen al crucero un certificado de vacunación del 100% (huéspedes, personal, tripulación) con esquema completo. Aquellas personas que no estén vacunadas no se le permitirá el ingreso a bordo. El esquema completo debe haberse cumplimentado al menos 21 días antes de embarcar (ya sea que se trate de una vacuna con una o dos dosis). Las vacunas aceptadas son todas las vacunas aprobadas por la OMS, y/o aprobadas en el país de origen y/o aprobadas en la Argentina, las cuales deberán acreditarse con sus respectivos certificados oficiales. Atento a que aún se encuentra pendiente la aprobación de la aplicación de vacunas para menores de 12 años, las autoridades sanitarias nacionales podrán evaluar su aceptación en cruceros de acuerdo a los resultados de la aplicación de los protocolos en la actividad, a la situación epidemiológica de dicho momento y a la aprobación de las vacunas para esta franja etaria.

Todas las personas deberán contar con seguro por COVID-19 y seguro por fallecimiento, que incluya aislamiento, traslado, internación y, en el debido caso, repatriación. Asimismo, deberá cubrir el aislamiento y traslado de un eventual caso sospechoso por contacto estrecho. Además, deberá contemplar la posibilidad de cobertura de la suspensión del viaje.