Papaiani: «»A cada localidad donde voy se nota la ausencia del Estado»

La precandidata a senadora nacional por el PJ, Florencia Papaiani, emitió duras críticas hacia el Gobierno Provincial durante su paso por Trevelin, donde aseguró que «no hay gestión y nada funciona», aunque también celebró la iniciativa de los sectores pujantes «con muchos emprendimientos y un gran futuro».

En diálogo con AzM Radio Trevelin, dijo estar «muy contenta porque pudimos recorrer muchos emprendimientos productivos que denotan que hay esperanza y crecimiento, otros con muchas ganas de seguir ampliándose, y estoy feliz de ver un Trevelin de pie, con muchos emprendimientos turísticos y productivos y un gran futuro».

Falta de agua

Consultada sobre la agenda legislativa y la Emergencia Hídrica, Papaiani reconoció que «hay que poner en discusión un tema urgente, que es el cambio climático; la capacidad para desarrollar políticas públicas a largo plazo no significa que sea tarde, pero parece que es un tema que rápidamente debemos analizar» y advirtió que «si hoy hay sequía y estamos viviendo falta de nieve en la cordillera y estamos con esta emergencia hídrica, todo es producto de esta situación que se vive a nivel mundial».

«No existe la gestión»

«A cada localidad donde voy se nota la ausencia del Estado Provincial. No quiero ser ‘mala’ en el aspecto de decir que no se está haciendo nada, pero no me consta que se esté haciendo nada, y sí me consta la ausencia grave en todo el territorio provincial. No existe el Gobierno Provincial, no existe la gestión y no funciona nada», apuntó.

«Tendrán que hacerse cargo»

En relación a su rival electoral, Federico Massoni, Papaiani fue contundente: «Tanto él como (Fabián) Puratich son los candidatos del Gobierno, ellos representan esta forma de hacer política y esta gestión. Es imposible separarlos, tendrán que hacerse cargo», concluyó.