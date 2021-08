“Oveja” Hernández reconoció su salida de Argentina

Tras la actuación de la Selección Argentina de básquet en los JJOO de Tokyo 2020, el ciclo de Sergio Hernández como entrenador, llegó a su fin.

Su contrato, se extendía hasta la finalización de la participación del equipo en la cita olímpica, y fue reconocido por el propio coach en dialogo con una cadena de deportes nacional.

Fin al vínculo entre Hernández y la Selección de básquet

Hasta la finalización del equipo en la cita olímpica, tenía vigencia su contrato, por ende el bahiense ya no conduce la Selección nacional, tal como él mismo lo reconoció en una entrevista a la señal deportiva TyC Sports.

En la nota, Hernández comentó que “no tengo nada en vista, recién terminan los Juegos, y no tengo propuesta de ningún club. Hoy no soy el técnico de la Selección Argentina, terminé mi contrato y no me pude juntar con los dirigentes de la CAB”.

En tanto, consultado por la performance del equipo en los JJOO, aseguró que “el equipo no estuvo a la altura” y mencionó algunos condicionantes determinados jugadores que no les permitieron desarrollar su mejor performance: “´Pato´ (Patricio) Garino llevaba mucho tiempo sin jugar y yo no lo leí del modo adecuado. Voy a seguir confiando toda mi vida en él, porque es un crack, pero llegó fuera de forma. Asumí que podía jugar como si estuviera en condiciones óptimas y no fue así”. Sumó, a la vez, la situación vivida por Gabriel ´Tortu´ Deck, que no se pudo sumar al equipo en el comienzo y no se recuperó del todo de covid. Yo sé que deja secuelas. No se habló de eso, porque Gabi no es de hablar mucho y porque no queríamos poner excusas. Pero la realidad es que no podía jugar. Hizo un esfuerzo tremendo, pero no estaba a la altura”.

De esta forma, la CAB (Confederación Argentina de Básquetbol), liderada por Fabián Borro, trabajará ahora en la definicion de un nuevo entrenador. En este sentido, ya no podría pensarse en Silvio Santander como reemplazante, ya que arregló su llegada a Venezuela, mientras que Gabriel Piccato continuaría en la Liga Nacional.

Aparentemente Néstor “Che” García, antecesor a Santander en el país vecino, y Pablo Prigioni, asistente en los Timberwolves, son dos de las opciones, aunque nada concreto.