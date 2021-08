Otra vez ausente

Este jueves los precandidatos del Frente de Todos cumplieron con agenda de campaña en ciudades cordilleranas. Al igual que en la presentación de la lista en Comodoro Rivadavia, resultó evidente la ausencia de la precandidata a diputada nacional, Eugenia Alianello. En la primera ocasión trascendió a los medios comodorenses que la concejala de Puerto Madryn se encontraba aislada por contacto estrecho de Covid. En esta oportunidad, probablemente no estuvo en Esquel porque no quería faltar a la sesión del Concejo Deliberante y así cumplir con su labor legislativa. Lo cierto es que Alianello no ha tenido una participación muy activa en la campaña de cara a las PASO, aunque solo restan 3 semanas para la veda electoral. A pesar de su ausencia en la cordillera, la precandidata cumplió una intensa agenda en Puerto Madryn, se sentó en su banca, recibió funcionarios nacionales, se subió al avión de LADE, se reunió con empresarios de la ciudad y cerró el día con un acto de campaña en el Consejo de Localidad del PJ. Mientras diversos dirigentes compartieron fotos del encuentro peronista en las redes sociales, resultó llamativo que su “referente político”, no compartiera foto junto a la precandidata, excepto por alguna imagen de la agenda oficial en la que, ni siquiera se la nombra. Todo parece indicar que Euge tendrá que ponerse la campaña al hombro y salir al ruedo un poco más seguido.