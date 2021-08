Messi no continuará en el Barcelona, lo anunció formalmente el club

Una bomba en el futbol mundial explotó este jueves, al conocerse a través de un comunicado oficial por parte del Barcelona FC, que Lionel Messi no continuará en la institución “blaugrana”.

El futbolista argentino junto a su padre y represéntame, Jorge, se reunieron esta jornada con la dirigencia del club para firmar la continuidad pero al parecer, no hubo acuerdos en materia económica. Por otro lado, desde España sugieren un trasfondo político, por la lucha entre LaLiga y “El Barsa” junto al Real Madrid, en contra de la firma del CVC que si bien beneficiaría a los clubes con una gran suma de dinero, esto generaría la venta de sus derechos de TV a 50 años.

“Lio” preso de la disputa entre La Liga – Barsa – Real Madrid- Superliga

Una noticia que sacudió el mundo futbolero se dio este jueves, al confirmarse a través de un comunicado por parte del Barcelona FC, que Lionel Messi no continuará en la institución: esto, se anunció tras la reunión entre la dirigencia barcelonista, el mismo futbolista y su padre y representante, Jorge.

Al parecer, había acuerdo entre las partes, pero lo que no habría conformado a Messi y compañía, es la forma de la paga de su contrato. A la vez, como LaLiga tiene un tope salarial para sus clubes y con el contrato de Messi superaría ese término, “el blaugrana” esperaba por la aceptación del acuerdo por parte de la organización del fútbol español.

“A pesar de haber llegado a un acuerdo y con la intención de firmar un nuevo contrato, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)”, explicó el comunicado emitido por los barcelonistas.

Sin embargo, otras fuentes indican que habría un trasfondo político: Barcelona, junto al otro “grande” español, Real Madrid, iban hacia una Superliga con fondeo de JP Morgan, mientras que La Liga lanza una nueva estructura con inyección de capital de CVC Capital Partners.

En contra de este acuerdo, el club “merengue” se expresó en su contra, y posteriormente lo hizo el Barcelona, también en otro comunicado. Por eso, al informar que Messi, el principal generador de recursos económicos para el futbol español y su venta de televisación diversas cadenas del mundo, ante su baja del club, no solo perdería Barcelona como institución, sino que también LaLiga como espectáculo. Es decir, a Messi lo estarían “usando” para complicar a Tebas, el mandamás de ente liguista español.

El detalle

Según analiza @FutboliPolitica en su red social Twitter, “el mismo día que el Barcelona anuncia que Messi se va del club, los dos grandes de España sacan un comunicado en contra del fondo de inversión de capital riesgo CVC que anuncio Tebas con bombos y platillo, y que implica la inyección de 2.700 millones de euros a la liga española”.

Agregando que “el del Barca es un comunicado que busca dejarlo en offside a Tebas, quien días anteriores demostraba que con la plata que le iba a entrar al Barcelona por este nuevo acuerdo, iba a poder sortear el fair play financiero que incorporo la Liga, ´quedaba como ganador Tebas´”.

Sin embargo, “ni el Barça ni el Real aceptan este acuerdo que según ellos les saca a los clubes el 10,95% de sus derechos audiovisuales durante 50 años. ¿Siguen con el sueño de una futura Superliga? La cuestión es que el acuerdo lo aprobaron todos los clubes menos los dos grandes”.

Por esto, “pareciera entonces que la jugada es presionar fuerte con la salida de Messi con lo significa. El Barça lo deja claro en su comunicado: ¨el acuerdo entre el Barcelona y Messi no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales de La Liga¨”.

El fair play financiero

El Fair Play Financiero es una serie de medidas que se impuso en la UEFA y, en términos concretos, establece que una entidad no puede gastar más dinero del que ingresa, para de esta forma, tener un control económico sobre los clubes y que sus pérdidas no les afecten.

De todos modos, esto no ocurre literalmente ya que, en 2019, tras una reunión de la Asociación de Clubes Europeos se decidió que un equipo no podría tener gastos de más de 100 millones de euros del monto que tengan como ingreso.

En ese sentido, Barcelona, teniendo al rosarino, se encontraba muy por arriba del límite de gastos impuesto por la UEFA ya que la masa salarial de los clubes miembros tampoco puede superar el equivalente a 70 por ciento de los ingresos.

En caso contrario, esto puede derivar en sanciones, como deducción de puntos, retención de los ingresos percibidos en competiciones e incluso la quita de un título o premio obtenido. A su vez, los clasificados a copas europeas no deberán registrar ninguna deudas con otras instituciones, jugadores u organismos fiscales.

Hasta hoy, según medios españoles, el Blaugrana superaba esa proporción en un 110 por ciento. Como contrapunto, para poder fichar al argentino el culé necesitaría prácticamente deshacer su actual plantel para poder cumplir con las reglas financieras.