Máximo Peralta en la cita Mundial Sub-12

Convocado por la Federación Argentina de Ajedrez, el joven ajedrecista de Trelew, Máximo Peralta, cumplió con su actuación en el Mundial de esta disciplina, en su categoría, Sub-12.

Previo al evento, se entrenó con el equipo de Maestros de la selección durante el mes de julio, para luego dar inicio a la actividad de los trebejos.

Una gran experiencia mundialista para el pequeño Máximo

En cuanto a su actuación, el ajedrecista del Club Capablanca de Trelew, Máximo Peralta, tuvo un torneo regular en su participación en el Mundial de esta disciplina en la categoría Sub12.

El jovencito, realizó 5 puntos producto de 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas frente a jugadores latinos, europeos y asiático. La puntuación de ELO de sus rivales no reflejaba para nada su fuerza de juego, el cual es producto del detenimiento de la disciplina en formato presencial por la pandemia.

En los resultados finales, Máximo compartió el puesto 90 de 201 jugadores inscriptos de más de 80 federaciones del mundo, siendo el ganador del torneo el azerí Jahandar Azadaliyev con un score perfecto de 10 en 10.

El certamen, se disputó bajo formato online con un tiempo de reflexión de 10 minutos con 3 segundos de incremento en la plataforma TORNELO.

Vale destacar que Chubut, además de Peralta, contó con la participación en este Mundial, de los jugadores Sol Muruchi en Sub 10 representando al Mundo del Ajedrez de Comodoro Rivadavia y Sebastián Moreno Pérez del Círculo de Ajedrez Peones del Sur de Puerto Madryn en la fortísima categoría sub 16.

Dentro de los próximos objetivos de Máximo, se encuentran el de incrementar su ELO en las venideras competencias de las que participará como ser el IRT en General Pico en La Pampa a fines de agosto y el IRT Alejandro Judewich en Mar del Plata en septiembre.